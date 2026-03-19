ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା SCBର ନୂଆ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ: ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ
SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
Published : March 19, 2026 at 9:46 AM IST
କଟକ: ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏସସିବି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଲି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଚଳିତବର୍ଷ ଜୁନ ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କୋଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ । ଚଳିତ ମାସରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଏସସିବିର ନୂଆ କ୍ଲିନିକାଲ ଓ ହଷ୍ଟେଲ ବିଲ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ବିଲଡିଂ (ଟାୱାର୍ସ 1 ଏବଂ 2) ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । କ୍ଲିନିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଟାୱାରଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସାଂରଚନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଜୁନ୍ 30 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କୋଠା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ, ଏହି ସୁବିଧା ରୋଗୀ ସେବା କ୍ଷମତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଚାପ କମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତଗତ କରିବା ପରେ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ ଏସସିବିର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ଡ଼କାଯାଇ ଏହାର ରୂପରେଖ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରାଯାଉଥିଲା । ହଷ୍ଟେଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଲିନିକାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଁଚିଛି । ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିବା ପରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏସସିବି ଟ୍ରମା କେୟାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି । ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତମାମ ଦିଗକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି । ଜୁଡିସିଆଲ ରିପୋର୍ଟ, ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବେ ।
ଏସସିବି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ପରେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡିକର ପୁନଃନିର୍ମାଣ ହେବ । ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ଧରି ରହିଛି, ତାହାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ହେବ । ତେଣୁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ପୁରୁଣା ଏସସିବି ବିଲ୍ଡିଂକୁ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିନା ତଦନ୍ତରେ ଦୋଷୀ କିଏ ଜାଣିବା କଷ୍ଟ । ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ନୂତନ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ହିଁ ପୁରୁଣା କୋଠାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ