ETV Bharat / state

SCBରେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଲା ପ୍ରମାଣ

ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ମାନସିକ ରୋଗ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

SCB MENTAL HEALTH PATIENT DEATH
ମୃତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2026 at 11:45 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କଟକ: କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ମାନସିକ ରୋଗୀକୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରମାଣ । ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ସହ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିଯୋଜିତ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପୋଲିସ । ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ମାନସିକ ରୋଗ ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ଏପରି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

SCBରେ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)

କଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ?

ମୃତ ରୋଗୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସ । ସେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଟକ ମାନସିକ ରୋଗ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 5 ରୁ 6 ଜଣ ପିଟି ପିଟି ମାରିଥିବା ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ପରିବାର ଲୋକ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ମୃତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଭାଇ ବିନୋଦ ଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ, ‘ଭାଇ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗୀ । ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ କଣ 5 /6 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମିଶି ଭାଇଙ୍କୁ ପିଟି ଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉପର ମହଲାକୁ ପଠାଇ ଭାଇକୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ପିଟିଥିଲେ । ଭାଇର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣି ସେ ତଳକୁ ଆସି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।’

ତେଵେ କାହିଁକି ଏମିତି ପାଇପରେ ପିଟିଲେ ? ଏହି ପରି ଅମାନୁଷିକ ଭାବରେ ପିଟି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ।


ତଦନ୍ତ ଜାରି...

ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଲାବାଗ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏସିପି ଗିରିଜା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ହସ୍ପିଟାଲର ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପୋଲିସ । ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କଥା ଜଣା ପଡିବ ।’

ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା:

ସେହିପରି ମେଡିକାଲ ଅଧିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିଷ ଚୌଧୁରୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି । ଅଧିକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୟୋତିଷ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହାର କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ତାହାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି । ମାତ୍ର କାହାକୁ ପିଟିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ । ଯଦି ଏହାର ସତ୍ୟତା ଥିବ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡିବ ।

ତେବେ କେଉଁ କାରଣରୁ ମାନସିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାହା ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାକୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଲୋକେ ଦୃଢ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Explainer: ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗରେ ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା, କାରଣ କହିଲେ SCB ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର ସୁଧା ସେଠୀ

ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚମକ; ଟପ୍-୧୦୦ରେ ୩ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

TAGGED:

CUTTACK SCB HOSPITAL
MENTAL HEALTH PATIENT BEATEN DEATH
କଟକ ମାନସିକ ରୋଗୀ ହତ୍ୟା
କଟକ ଏସସିବି ହସ୍ପିଟାଲ
SCB MENTAL HEALTH PATIENT DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.