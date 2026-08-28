କଟକ SCB ମେଡିକାଲ ଆକାଉଣ୍ଟସରୁ ଚଳୁ କରିଥିଲେ 1 କୋଟି 40 ଲକ୍ଷ, ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଗିରଫ
ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଦିନେଶ ରାଉତ ଗିରଫ । ଆଗକୁ ବଢିପାରେ ଗିରଫଦାରୀ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 28, 2026 at 5:24 PM IST
SCB Medical କଟକ: କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଆକାଉଣ୍ଟସ ବିଭାଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଦିନେଶ ରାଉତ ଗିରଫ । କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟିଏ, ଡିଏ ଏବଂ ଛୁଟି ଭତ୍ତା ଆଦି ବାବଦକୁ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ରାଶିରୁ ପ୍ରାୟ ୧ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଜାଲିଆତି କରି ଆତ୍ମସାତ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା ।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଉଥିଲେ :
ଏହି ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତଥା ଘରୋଇ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ଦିନେଶ ରାଉତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ଏକ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଏସସିବିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦିନେଶ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏରିଅର ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନପଠାଇ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିନେଶଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦେଇଛି ।
ଆଉ କିଏ ଅଛି କି ? ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କଟକ ଡିସିପି ଋଷିକେଶ ଖିଲାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିନେଶ ରାଉତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରାଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ଏହି ବଡ଼ ଜାଲିଆତିରେ ଆଉ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି । ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆଦାୟ ପାଇଁ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବ ।’
ବଢିପାରେ ଗିରଫଦାରୀ:
ଏନେଇ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡା. ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଥିକ ନେଣଦେଣକୁ ନେଇ ସ ଅଡିଟ୍ ହେବା ପରେ ଏହି ୧.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଲୋକଙ୍କର ୧୦-୧୧ ବର୍ଷର ଏରିଅର ଟଙ୍କା ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ଭାବେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ନା ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ରାତିରେ ପୋଲିସ ଏସସିବି ଆକାଉଣ୍ଟସ ସେକସନରେ ଚଢ଼ଉ କରି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଲ, ପାସବୁକ୍ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜବତ କରିଛି । ଅନ୍ୟ କେତେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରାଯାଉଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ