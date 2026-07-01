ETV Bharat / state

ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ କଳାବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧିଲେ SCB ଡାକ୍ତର, ବର୍ଷାରେ ଭିଜି କଲେ ପ୍ରତିବାଦ

କଟକର SCB ମେଡିକାଲର ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତରମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (OMSA)ର ସମର୍ଥନରେ କଳାବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କରଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

SCB Medical doctors wear black badges on National Doctors Day support of OMSA protest
ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ କଳାବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଡାକ୍ତର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 1, 2026 at 1:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Doctors Strike କଟକ: ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ କଳା ବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧି ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି । କଟକର SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (SCBMCH)ର ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର ସଂଘ (JDA) ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (OMSA)ର ସମର୍ଥନରେ ନିଜର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି । ସରକାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନକଲେ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଏସସିବି JDA ।

ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ କଳାବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଡାକ୍ତର (ETV Bharat)

SCBରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର କଲାବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧି OMSAର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତେବେ OMSA 10-ସୂତ୍ରୀ ଦାବି ପୂରଣକୁ ନେଇ ଅନିଧିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଖାଁ ଓପିଡି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ JDA ଆଜିଠୁ କଳାବ୍ୟାଚ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ।

SCB Medical doctors wear black badges on National Doctors Day support of OMSA protest
ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ କଳାବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧି ବର୍ଷା ଭିଜି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଡାକ୍ତର (ETV Bharat)

SCB ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର ସଂଘର ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ଚିନ୍ମୟ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ, ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରାଯିବ । କିନ୍ତୁ, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଦାବି ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି । ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି । ଛଅ ମାସ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନାହିଁ । ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ SCBMCHର ସମସ୍ତ ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର କଳାପଟି ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ।"

SCB Medical doctors wear black badges on National Doctors Day support of OMSA protest
ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ କଳାବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧି ବର୍ଷା ଭିଜି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଡାକ୍ତର (ETV Bharat)

କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ପଡି ନଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 5 ହଜାର ଡାକ୍ତର OMSAରେ ଥିବା ବେଳେ, ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଥିବାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକରେ ରୋଗୀ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ।

SCB Medical doctors wear black badges on National Doctors Day support of OMSA protest
ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ କଳାବ୍ୟାଚ ପିନ୍ଧି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଡାକ୍ତର (ETV Bharat)
କଣ ରହିଛି ଦାବି:-
  • ସମସ୍ତ ଗ୍ରେଡ୍‌ର ସମାନୁପାତିକ କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ
  • ଲେବୁଲ 15 ପେ ସ୍କେଲ ଉଚ୍ଛେଦ
  • ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଡିପ୍ଲୋମା, ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପୋଷ୍ଟମୋର୍ଟମ ଭତ୍ତା ଏବଂ OMHS ଏବଂ OMES କ୍ୟାଡରକୁ ସମାନ PBI
  • KBK ଏବଂ TSP କ୍ଷେତ୍ରରେ 3 ବର୍ଷର ଏକଜିଟ ପଲିସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
  • ଦନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ DACP, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭତ୍ତା, ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ PBI ପ୍ରଦାନ
  • ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିସ୍ତାରିତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ OMHS କ୍ୟାଡର ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ମାଣ
  • ନିୟମିତ ବାର୍ଷିକ OPSC ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ DPC
  • ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା
  • ଆଡହକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ଏବଂ DACP ପାଇଁ ଆଡହକ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ଅବଦ୍ଧି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା
  • ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମାଲକାନଗିରିରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା: ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍‌ ପିନ୍ଧି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ! 70% ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

OMSA PROTEST
CUTTACK DOCTOR PROTEST
DOCTOR PROTEST WEARING BLACK BADGES
ଡାକ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ
NATIONAL DOCTORS DAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.