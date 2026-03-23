ବିଧାନସଭାରେ ଥମୁନାହିଁ SCB ତାତି: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବିରୋଧୀ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ SCB ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବିରୋଧୀ ନଛୋଡବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିଲେ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସଂଜୀବ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ...
Published : March 23, 2026 at 12:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଆଜି ସୋମବାର ମଧ୍ୟ ଗୃହ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇପାରିନି । SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସହ SCB ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ବିରୋଧୀ ନଛୋଡବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥିଲେ ।
ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକମାନେ ଗୃହର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। “ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାରିଲା କିଏ? ମୋହନ ସରକାର ଡାଉନ ଡାଉନ”, “ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ” ଓ “SCB ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କର” ପରି ନାରା ଦେଇ ଗୃହକୁ କମ୍ପାଇଥିଲେ ।
ସରକାର ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଦରଦ ନାହିଁ । ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ scb ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କଲା ବିଜେଡି ।
ହଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ଡାକିଥିଲେ । ସେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟଗୋଳ ଚାଲିଥିଲା।
କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନୀତି ଆଉ ନୈତିକତା କଥା କହୁଥିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର SCB ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରନ୍ତୁ । ଗୃହରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ ।
ପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କର୍କଟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ CT ସ୍କାନ ଓ MRI ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା କଥା ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁ ଗୃହରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା |
ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ବାରମ୍ବାର ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆସନକୁ ଫେରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ ଶୁଣିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଗୃହକୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟା ୪୪ ମିନିଟ୍ରୁ ସାଢ଼େ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଶତପଥୀ ଓ ଉପ-ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିବା ସହ ୪ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ତୁରନ୍ତ ପହଁଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ଘଟଣା ପାଇଁ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି ସରକାର ଅଧିକ୍ଷକ ଏବଂ ଉପ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ଥ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି ।
ଗତ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚରେ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଟ୍ରମା କେୟାର ICUରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୧୩ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର