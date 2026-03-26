SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି
SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ କଟକରେ ଏକାଠି ହେଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ।
Published : March 26, 2026 at 11:02 AM IST
SCB FIRE INCIDENT କଟକ: ଥମୁନି SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ତାତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଟକରେ ଉଭୟ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ଏକାଠି ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) କଲେଜ ଛକରେ ବିରୋଧୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଆଇ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ସହ ଆହତମାନଙ୍କୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ତାତି, କଟକରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମେଳି:
କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 13 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣା ଘଟିବାର ଏତେ ଦିନ ବିତିଥିଲେ ବି ସରକାର କେବଳ 4 ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । କାହିଁକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ବିରୋଧୀ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି:
ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା । ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା । ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ତତ୍କାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର କାହିଁକି ଏହି ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନାହାନ୍ତି ?"
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି :
ସରକାରଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେବ । ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ । ଏହାସହ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖରେ ଗଣ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ