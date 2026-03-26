ବିଧାନସଭାରେ SCB ନିଆଁ: ମୃତକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ବିରୋଧୀ, ଦୋହରାଇଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି
କଟକ SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଲେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ,ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ ।
Published : March 26, 2026 at 12:36 PM IST
SCB FIRE INCIDENT ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାରେ SCB ନିଆଁ । କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ICUରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ବି ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ୧୩ ଜଣଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି ପାଇଁ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ।
ଆଜି ସକାଳେ ବିଧାନସଭା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ସିପିଆଇ(ଏମ) ବିଧାୟକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ୍ ତଳକୁ ଆସି ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଗୃହରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରୁ ବାଚସ୍ପତି ସାଢେ ୧୧ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଧାନସଭା ପରିସରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତଳେ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । SCB ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ୧୩ ଜଣଙ୍କ ଏକାଦଶାହ ଅବସରରେ “ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବେ ବି ଆରାମରେ” ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାନର ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ଏନେଇ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାଁନ୍ତି, ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ସାଢେ ୧୧ଟାରେ ଗୃହ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଥିବା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । “ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛି ଛି”, “ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ ଭାଇଭାଇ", "ଓଡ଼ିଶା ଲୁଟିବା ପାଇଁ”, “ନବୀନଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କଷ୍ଟ” ପରି ସ୍ଲୋଗାନ ସହ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ,ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜବାବ ରଖ ବୋଲି ପ୍ଲାକର୍ଡ଼ରେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଲେଖିଥିଲେ |
ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆଉ ତୀବ୍ର ହେବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି । ଏହି ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ସାଢେ ୧୧ଟାରେ ଗୃହରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଏବଂ 2026ରୁ 2029 ମଧ୍ୟରେ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆଣିଛନ୍ତି ସରକାର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ,ଭୁବନେଶ୍ବର