ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ମକ୍ଡ୍ରିଲ, ତାଲିମ ଦେଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ
ପୁରୀରେ କେବଳ ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନୁହେଁ ବରଂ ଏଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଓ ହୋମ୍ଷ୍ଟେଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ ।
Published : March 18, 2026 at 11:46 AM IST
ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Puri Hospital Mock Drill, ପୁରୀ: କଟକ SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଅଭାବନୀୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏକ ମକ୍ଡ୍ରିଲ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କିପରି ICUରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିହେବ ଏନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମକ୍ଡ୍ରିଲ:
ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ସରଞ୍ଜାମ ପରିଧାନ କରି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରିଥିଲେ । ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିହେବ ସେନେଇ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଥିଲା । କୌଣସି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ପାଖରେ ଥିବା ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୧୧୨ ନମ୍ୱରରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର AFO ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ:
ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ସହର ହେୁଛି ପୁରୀ । କେବଳ ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନୁହେଁ ବରଂ ଏଠାରେ ଗଢି ଉଠୁଥିବା ଅନେକ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଓ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ହୋଟେଲ, ଲଜିଂ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଏବଂ ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ରହିଛି । ତେବେ ଉଦବେଗର ବିଷୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ବଡ ହୋଟେଲକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଓ ହୋମ ଷ୍ଟେରେ ସଠିକ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " କଟକ ଏସସିବିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଉ । ଉଦବେଗର ବିଷୟ ପୁରୀ ସହରରେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ । ନିରାପତ୍ତା ବିନା କେମିତି ହୋଟେଲ ଏବଂ ଲଜ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି ସେ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।"
ଅଣଓସାରିଆ ରାସ୍ତା ଓ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସାହିଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଆବାସିକ ଘରକୁ ଲଜ୍, ହୋମ୍ ଷ୍ଟେରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାତ୍ରୀ ରହଣି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ସଠିକ ପଞ୍ଜିକରଣ ଓ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ରଖି ବେଆଇନ ଭାବରେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସାହି ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଅଣ ଓସାରିଆ । ଏଣୁ ସାହି ଭିତରେ ଥିବା କୌଣସି ଲଜ୍, ହୋମ୍ ଷ୍ଟେ ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ।
ମକ୍ଡ୍ରିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା:
ପୁରୀ ବାସିନ୍ଦା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, " ପୁରୀ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହୁଥିବା ବଡ ବଡ ବିଲଡିଂ, ହୋଟେଲ ଏବଂ ଲଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମୁକାବିଲା ନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବା ଜରୁରୀ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖ ସାହି ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଲଜ୍, ହୋମଷ୍ଟେରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଗଲେ, ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। "
ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିଲେ ନୋଟିସ୍:
"ପୁରୀ ସହରରେ ଅନେକ ହୋଟେଲ ଓ ଲଜ୍ ରହିଛି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆମେ ନୋଟିସ ଦେଉଛୁ । ଅନେକ ହୋଟେଲ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେଣି । ଅନେକ ସଚେତନ ହେଲେଣି । ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ନମାନିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସବୁ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ହୋଟେଲରେ ଫେୟାର ଡିଟେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ରୋକିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି" ବୋଲି ପୁରୀ ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି ।
'ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହାୟତା କରିବ'
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନର୍ସ ରଚିତା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ମେଡିକାଲର ନିଆଁ ଲାଗିଗଲେ କିଭଳି ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ହେବ, ରୋଗୀଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିହେବ, ସେ ନେଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମରେ ଆସିବ ଏବଂ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ