ବିଧାନସଭାରେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ; କଳା ଟି-ସାର୍ଟରେ 'ଦୁର୍ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ- ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ' ଲେଖି ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ବିରୋଧୀ
ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି କଳା ଟି - ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକ । ପଢନ୍ତୁ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 25, 2026 at 12:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଜାରୀ ରହିଛି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିବାଦ । ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ଵାଦଶ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରୋଚକ ଚିତ୍ର । ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । କଳା ଟି - ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ହୋ - ହଲ୍ଲା ଯୋଗୁଁ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହ ବାରମ୍ବାର ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଉଭୟ ଦଳର ବିଧାୟକ ଦୁର୍ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖା ଯୁକ୍ତ ଟି - ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବିଧାନସଭା ପରିକ୍ରମା କରଛନ୍ତି ।
ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ଵାଦଶ ଦିନର ପ୍ରଶ୍ନ କାଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ । କଳା ଟି - ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକ । ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ କଳା ଟି - ସାର୍ଟ । ଟି - ସାର୍ଟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା 'ଦୁର୍ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ..ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ' । ସିଧାସଳଖ ପୋଡିୟମ ତଳକୁ ଯାଇ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ । ସରକାରୀ ବିରୋଧୀ ଲେଖା ଥିବା ଟି - ସାର୍ଟ ସହ ପୋଷ୍ଟର ଧରି ଗୃହରେ ହୋହଲ୍ଲା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଫଳରେ ଗୃହକୁ ସାଢ଼େ ୧୧ ଯାଏଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ।
ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ବିଧାନସଭା ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ସରକାର ବିରୋଧୀ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟ । ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଲାଗାତାର ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ବିଧାନସଭାରେ ହେଉଛି ବିରୋଧ । ଯାହା ଫଳରେ ୧୭ ତାରିଖରୁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଇସ୍ତଫା ନଦେବା ଯାଏଁ ବିରୋଧ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ମିଳିତ ଭାବେ ବିରୋଧ ଜାରି ରଖିଥିବାରୁ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ । ଜାଣିଶୁଣି ବିରୋଧୀ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରୁଥବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଶାସକ ଦଳ ।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏସସିବିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ୧୩ଟି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କର ଏହି ମାମଲାରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଉଛନ୍ତି ସରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ସରକାର ନିଦାବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି । ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ । କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ । ଓଡିଶା ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଟି - ସାର୍ଟର କ୍ୟାପସନ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ । ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ।"
କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉଁତା କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ମୋହନ ସରକାର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ଅଘଟଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ହତ୍ୟା ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିବୃତି ରଖନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ନେଇ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ଶାସକ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଏ ନାଟକବାଜି ଦୁଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ । ଏ ଟି - ସାର୍ଟ ବୋଧେ ପୁର୍ବ ସରକାରରେ ଥିଲା । ବିଜେଡି ସରକାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ । ନବୀନଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚାଇବାକୁ ଏ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବଳ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । ବିରୋଧୀ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି । ଗୃହକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଖରାପ ପରମ୍ପରା । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗୃହକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି । ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ଭଳି ବସୁଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
