ବିଧାନସଭାରେ ଏସସିବି ତାତି; ଜିଦରେ ଅଟଳ ବିରୋଧୀ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବି ଅଚଳ ଗୃହ
ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତିନିଦିନ ଧରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳରେ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରିରହିଛି।
Published : March 20, 2026 at 12:18 PM IST
ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଧାନସଭାରେ ଏସସିବି ତାତି । ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ବି ଅଚଳ ହୋଇପଡିଛି ଗୃହ । ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ା. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରି ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ ଗୃହକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି।
କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ରାଜନୈତିକ ତାପମାତ୍ରା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ବିଧାନସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି।
'ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ' ସ୍ଲୋଗାନରେ କମ୍ପିଲା ଗୃହ
ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ହେବାମାତ୍ରେ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଓ ବ୍ୟାନର ଧରି ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଆସି ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। “ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ, ଡବଲ ଧୋକା ଚଲିବ ନାହିଁ”, “ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଡାଉନ ଡାଉନ”, “ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ” ପରି ସ୍ଲୋଗାନରେ ଗୃହ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ପୋଡିୟମ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆସନ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୋଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋକିଥିଲେ।
ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଚାଲିଥିବାବେଳେ ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ରଖିଥିଲେ। ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି–୨୦୨୦ ଅନୁପାଳନ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳି ନ ଥିଲା।
ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗୁରୁତର ଅବହେଳାର ପରିଣାମ। ଓଡିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏପରି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରି ଥିଲେ ବିରୋଧୀ ।ବିରୋଧୀ ଦଳ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିବ।
11.30ରେ ଖୋଲିଲା, 1145ରେ ପୁଣି ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା ହେଲା
ଅନ୍ୟପଟେ, ଅବିରତ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖି ବାଚସ୍ପତି ଗୃହକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ଟା ୫୨ରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 11.30 ପରେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଶାସକ ଦଳର 3/4 ନେତା ନିଜ ନିଜ ମତ ରଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଗୃହ ଚଳାଇ ଦେଇ ନ ଥିଲେ । ନିଜ ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ 11.45ରେ ବାଚସ୍ପତି ପୁଣି ଥରେ ଗୃହକୁ ଅପରାହ୍ନ ଗୋଟାଏ ଯାଏ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ସରାକାରୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଏସସିବି ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତିବାଦ ନାଁରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଠିକ ହେଉନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
