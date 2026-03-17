ଏସସିବି ଅଘଟଣ; ୫୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନବୀନ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ମୁକେଶ
ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଉଠିଛି ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ
Published : March 17, 2026 at 2:38 PM IST
ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ଉଠିଛି ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହ ନୈତିକ ଆଧାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଗୃହରେ ବିବୃତି ରଖିବା ସହ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିଛନ୍ତି ମୁକେଶ । ତଥାପି ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ପାରିନାହିଁ । ଫଳରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ।
'ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ଚିତ୍ର'
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଏଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବିବୃତି ରଖୁଛି । ଗତକାଲି ମୁଁ କଟକର SCB ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲି । ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା କେବଳ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ । ବରଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର । ସୋମବାର ସକାଳେ ଟ୍ରମା କେୟାର ICUରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ୧୩ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନେଇଛି । ଏମାନେ ରୋଗୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଆଶା ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।'
ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଅ-ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ରହିଛି । ତଦନ୍ତ ଆଳ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ । ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ କରୁନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି । ସୁରକ୍ଷା ତଦାରଖରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦାବି କରୁଛି ।'
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ -ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ
କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦାବି ଦୋହରାଇଛନ୍ତି । ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'SCB ପୋଡ଼ି ଓ ମୃତାହତ ଘଟଣା ଆମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି । ଘଟଣା ଦୁଃଖଦାୟକ ଓ ଚିନ୍ତାଜନକ । ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯିଏ ବି ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।'
ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ
ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତି ରଖି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 'କଟକ ଏସସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନି ଦୁର୍ଘଟଣା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ । ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ମାତ୍ରେ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରଥମ ମହଲା ଆଇସିୟୁ ଓ ପାଖାପାଖି ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ୨୩ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ତାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଥିବା ୭ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡ ଓ ଆଇସିୟୁକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣଙ୍କ ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ରୋଗୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିବା ମେଡିକାଲର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଜଣ ନିଆଁ ପ୍ରଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।ଆହତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଅଛିନ୍ତି ।'
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, 'ଅଗ୍ନିକାଣ଼୍ଡ ପରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏସସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଓ ଆଶ୍ଵାସନା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ସହ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କଥା ହେବା ସହ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଏମଏନଆରଏଫରୁ ମୃତକଙ୍କ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । '
ଡାକ୍ତରଖାନା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ ରଖିଛୁ-ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଗୃହରେ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ୨୦୧୦ ଟି ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର FIRE ଅଡିଟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କରିସାରିଛି । ଅଡିଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ତାହାର ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବଜେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ୮୫ଟି ବିଭିନ୍ନ କୋଠା ଅଛି । କୋଠାରେ ଯେଉଁ ଅବଶ୍ୟକାତା ରହିଛି, ତାହା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେଇଛି । ଯେଉଁ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ସେଠାରେ ରାମ୍ପ, fire extinguisher ଓ hydrant ଥିଲା । ଏହି ସବୁ ଗଲା ୬ ମାସରେ କରାଯାଇଛି । ବିଜେପି ସରକାର ଦାୟିତ୍ଵ ନେଲାପରେ ହସ୍ପିଟାଲମାନଙ୍କରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ଓ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରତ ।'
ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, '୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୩୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ୪୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରବଧାନ କରାଯାଇଛି । ଗତ ସରକାରରେ ୨୪ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ନିରୋଧ ପାଇଁ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ରିଟାୟର୍ଡ ବିଚାରପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବିଶ୍ଵାଳ ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ କରିବେ । ଏହି ତଦନ୍ତରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏସସିବିର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତଦନ୍ତରୁ କାହାର ଅବହେଳା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ବା କେହି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।'
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତଃ ବିଭାଗୀୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟିମ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ଡି କେ ସିଂହ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି । ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ତଦାରଖ କରି ତୁରନ୍ତ Fire Compliant କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାର ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
