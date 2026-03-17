ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା; ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13କୁ ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କଲେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ

ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର । ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କଲେ । ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

SCB fire incident death toll rises to13
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 17, 2026 at 12:45 PM IST

ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ

କଟକ: କଟକ ଏସସିବି ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା । ଗତାକାଲି ଅଗ୍ନିକାଣ଼୍ଡରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନଙ୍କ କାନ୍ଦରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସର ଶୋକାକୁଳ ହୋଇ ପଡିଛି । ମୃତକ ମାନେ ହେଲେ ଭଦ୍ରକର ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ କଲ୍ୟାଣୀ ମଲ୍ଲିକ, କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ପବିତ୍ର ଦୀଶାରୀ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସୁମନ କୁମାର ସାହୁ। ମୃତଦେହ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ମେଡିକାଲ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନାହିଁ।

ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC) ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ଆକ୍ସନ ଟେକନ ରିପୋର୍ଟ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (HRF) ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ବି.ଆର. ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । କେସ୍ ନଂ ୨୨୭/୧୮/୩/୨୦୨୬ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଦାୟୀ

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଫଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧକ୍ଷ ମନୋଜ ଜେନା ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ଜେନା କହିଛନ୍ତି, 'ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆଦୌ ନଜର ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । କେବଳ ଏସସିବି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜାତୀୟ ମାନବଧିକାର କମିଶନରେ ମାମଲା କରାଯାଇଛି । କମିସନ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି l'

ଅଧକ୍ଷ ମନୋଜ ଜେନା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଘଟଣା ଘଟିବା ଦିନ ଆଇସିୟୁରେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। କୋଠାର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ଥିବା ଆଇସିୟୁରେ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୋଟ ୨୩ ଜଣ ରୋଗୀ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଓ ଘୋର ଅବହେଳା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୦ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି l ତୁରନ୍ତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି l ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମୃତକଙ୍କୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତଙ୍କୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ମାମଲାରେ ଉଲେଖ ରହିଛି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଧକ୍ଷ ମନୋଜ ଜେନା ।

ମେଡିକାଲରେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର

କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ICU ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଦଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି, 'ଘଟଣାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ । ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । . ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏପରି ଘଟଣା ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ, ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ । ବିଶେଷକରି ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଅଛି ସେନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

