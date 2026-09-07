ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି

ଗତ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ରାଜୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମୟ ମାଗିଥିଲେ।

Supreme court
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 7:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦାଏର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଆଜି ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ଗତ 2 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ରାଜୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ।

ଆଜି ସୁପ୍ରିମକେର୍ଟରେ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ

ଆଜି ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ମତାମତ ଓ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଜର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଛି। ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିପରୀତ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ପଦବୀ ପାଇଁ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୨୦୦୬ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁପିଏସସି (UPSC) କୁ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ତିନିଜଣ ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ୨୦୦୬ର ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଡିଜିପି ପଦବୀକୁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ରଖାଯିବା ଉଚିତ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ପୂର୍ବତନ IPS ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିୟମିତ DGP ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ DGP ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଥିବା ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର IPS ଅଫିସର ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସରକାର ଇନ ଚାର୍ଜ୍ DGP ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ତେବେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା (ବି.କେ. ଶର୍ମା) ୨୦୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଇନଚାର୍ଜ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (DGP) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅରୁଣ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ୭ ମାସ ଧରି ଇନ-ଚାର୍ଜ୍ DGP ରହିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ PIL ମାମଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7କୁ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ PIL ମାମଲା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨କୁ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

TAGGED:

ODISHA DGP APPOINTMENT
DGP APPOINTMENT PROCESS
SUPREME COURT ON DGP
ସୁପ୍ରିମକେର୍ଟରେ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି
SC ON DGP APPOINTMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.