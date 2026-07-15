ETV Bharat / state

ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲା: ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

‘ଅନୁତପ୍ତ’ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି।

Graham Staines murder case
‘ଅନୁତପ୍ତ’ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। (ETV Bharat Odisha)
author img

By PTI

Published : July 15, 2026 at 2:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ମିଶନାରୀ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନାବାଳକ ପୁଅଙ୍କୁ ୧୯୯୯ ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ହତ୍ୟା କରିବା ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଓରଫ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି (ରିମିସନ) ଆବେଦନ ଉପରେ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଜୟ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମଞ୍ଜୁର କରି ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ,"ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୧୫ ସୁଦ୍ଧା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।" ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଦଣ୍ଡ ସମୀକ୍ଷା କମିଟିକୁ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଏଥିସହ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଥିଲେ, "ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ବଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଥିଲା, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତରୁ କିଛି ରେକର୍ଡ ମାଗିଛନ୍ତି। ସେହି ରେକର୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଟି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିନାହିଁ।" ଏହା ସହିତ ଅଦାଲତ କହିଥିଲେ, "ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କମିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।"

ମଙ୍ଗଳବାରର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଓକିଲ ପି. ଭି. ଯୋଗେଶ୍ୱରନଙ୍କୁ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତି (Premature Release) ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, କମିଟିକୁ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତରୁ କିଛି ଦସ୍ତାବିଜ ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମଗାଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୯ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ କହିଥିଲେ।

୬୩ ବର୍ଷୀୟ ଦାରା ସିଂହ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦଣ୍ଡ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ୨୪ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେଲରେ କାଟି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବାବସ୍ଥାର ଉତ୍ତେଜନାରେ ଘଟିଥିବା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ। ଆବେଦନରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ କର୍ମଫଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟ ଖରାପ କର୍ମର ପ୍ରଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାର ସୁଯୋଗ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ଆଇନଜୀବୀ ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଜୈନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନରେ ଦାରା ସିଂହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ସେ ସମାଜସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଫେରାଇ ଦେବେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ଅକାଳ ମୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ଦୋଷସାବ୍ୟସ୍ତ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଦାରା ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ୧୯ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୨ର ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଅକାଳ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ୧୪ ବର୍ଷର ଯୋଗ୍ୟତା ଅବଧିଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ସେ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ସାରିଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ରିମିଶନ ବିନା ୨୪ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତ କାରାବାସ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ‘Guideline for Premature Release–2022’ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ମାମଲାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାରୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ୨୧ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଉଛି।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ; ଜାନୁଆରୀ ୨୨ ଓ ୨୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମନୋହରପୁର ଗାଁରେ ଦାରା ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଉନ୍ମତ୍ତ ଜନତା ଷ୍ଟେନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କର ୧୧ ବର୍ଷର ପୁଅ ଫିଲିପ୍ ଏବଂ ୮ ବର୍ଷର ପୁଅ ଟିମୋଥିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେସନ୍ ୱାଗନ୍‌ରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦାରା ସିଂହଙ୍କୁ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ CBIର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ୨୦୦୫ରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ କାଏମ ରଖିଥିଲେ।

ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଜଣେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ୧୯୬୫ ମସିହାରୁ କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ । ସେ ଭାରତରେ ରହି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସାହାୟତା କରୁଥିଲେ । ୨୦୦୫ ମସିହାରେ, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାୟତା କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତ ସରକାର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗ୍ଲାଡିସ ଷ୍ଟେନ୍ସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ ମିଶନାରୀ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଗ୍ଲାଡିସ ଷ୍ଟେନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ନାହିଁ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ: ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିଲେ ଦାରା ସିଂ ସହଯୋଗୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ହେମ୍ବ୍ରମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ରାତି ପାହିଲେ ଘୋଷଯାତ୍ରା...ଜାଣନ୍ତୁ, କଣ ରହିଛି ନୀତିନିର୍ଘଣ୍ଟ, କେମିତି ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

TAGGED:

DARA SINGH REMISSION PLEA
SUPREME COURT
ODISHA GOVERNMENT
ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍ସ ହତ୍ୟା ମାମଲା
GRAHAM STAINES MURDER CASE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.