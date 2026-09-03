ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ PIL ମାମଲା, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7କୁ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୨୦୦୬ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି।

Supreme court
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ (File Photo)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 3, 2026 at 9:53 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଦାଏର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ । ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚି ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଭି. ମୋହନାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପି. ଚିଦାମ୍ବରମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।

ସମୟ ମାଗିଲେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ

ସେପଟେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଓକିଲ ରାଜୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅଦାଲତଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି। ରାଜୁ ରାମଟନ୍ଦ୍ରନ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ମାଗିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ମତାମତ ଓ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଶୁଣାଣିରେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ହାଜର ହୋଇଥିବା ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଏହି ଆବେଦନ ଉପରେ ନିଜର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଛି। ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ବିପରୀତ ଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ଡିଜିପି ପଦବୀ ପାଇଁ ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ୨୦୦୬ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁପିଏସସି (UPSC) କୁ ଡିଜିପି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ତିନିଜଣ ସବୁଠାରୁ ବରିଷ୍ଠ ଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପୋଲିସ ନେତୃତ୍ୱକୁ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ୨୦୦୬ର ପ୍ରକାଶ ସିଂହ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଡିଜିପି ପଦବୀକୁ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାହ୍ୟ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ରଖାଯିବା ଉଚିତ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନେଇ PIL ମାମଲା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨କୁ ଶୁଣାଣି ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା DGP ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି

TAGGED:

ODISHA DGP APPOINTMENT
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ODISHA NEW DGP
ODISHA DGP
SC ON ODISHA DGP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.