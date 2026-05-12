SBI-PLFS 2025 ରିପୋର୍ଟ; ୬୬ ପ୍ରତିଶତ କାଜୁଆଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ
SBI ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର ଓ ଉନ୍ନତ ଚାକିରି ଗୁଣବତ୍ତା ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 12, 2026 at 12:49 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଶାଜନକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ମଧ୍ଯ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (SBI) ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ Periodic Labour Force Survey (PLFS 2025) ଆଧାରିତ ଅଧ୍ୟୟନ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର ଓ ଉନ୍ନତ ଚାକିରି ଗୁଣବତ୍ତା ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ଏଥି ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୬୬ ପ୍ରତିଶତ କାଜୁଆଲ ଶ୍ରମିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀରୁ କମ ଦରମା ପାଉଥିବା ତଥ୍ୟ ଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି । SBI ରିସର୍ଚ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରିପୋର୍ଟଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ PLFS 2025 ର unit-level data ଆଧାରରେ ଭାରତର ଶ୍ରମ ବଜାରର ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛି । ଏଥିରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଚାକିରି ପରିସ୍ଥିତି, ଅନୌପଚାରିକ ନିଯୁକ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଅବସ୍ଥା ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ଆଇନର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସବିସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।
ଚାକିରି ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଳନାଡୁ ସହ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରମ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହାର (LFPR) ଉଚ୍ଚ ରହିବା ସହ ଚାକିରିର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି । ଏହି ‘Work Quality Index’ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଚାକିରି ଚୁକ୍ତି, ଦଦରମା ସହ ଛୁଟି ଓ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧାକୁ ମୁଖ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବେ ଧରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ, ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ।
ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ପ୍ରୟୋଗରେ ଦୁର୍ବଳତା
ତେବେ ରିପୋର୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା । ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ୬୬ ପ୍ରତିଶତ କାଜୁଆଲ୍ ଶ୍ରମିକ ଆଇନସମ୍ମତ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରିରୁ କମ୍ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛତିଶଗଡ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ସତର୍କ ସଙ୍କେତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଶ୍ରମ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ନିର୍ମାଣ, ଶିଳ୍ପ ଓ ଅନୌପଚାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ନିରୀକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରୁଛି ।
ଅନୌପଚାରିକ ନିଯୁକ୍ତି ଏଯାବତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନୌପଚାରିକ ନିଯୁକ୍ତିର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଶ୍ରମିକ ଏଯାବତ୍ informal sector ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ପେନସନ, ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଦରମା ସହ ଛୁଟି ପରି ସୁବିଧା ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଏଯାବତ ଅନୌପଚାରିକ ନିଯୁକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଧାର ରହିଛି । ଏହା ସହ ଟ୍ରେଡ, ହୋଟେଲ୍, ନିର୍ମାଣ ଓ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି ।
ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତିରେ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ମହିଳାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଆଶାଜନକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି । ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ମହିଳା ମାନେ ମୁଖ୍ୟ,ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସହ ନିୟମିତ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ କାଜୁଆଲ୍ ଶ୍ରମ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା କମୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ମହିଳା ଶିକ୍ଷାର ବୃଦ୍ଧି, କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମୂଳକ ଯୋଜନା ଏଥିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାଇଁ ଏକପଟେ ସଫଳତାର ଚିତ୍ର ଆଣିଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରମ ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଅନୌପଚାରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ସୁଧାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଉଠାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନୟନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନସ୍ତରର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଖକୁ ତାହାର ସୁଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପହଞ୍ଚୁନଥିବା ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ସୂଚିତ କରୁଛି । ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରି ଆଇନର କଡ଼ାକଡ଼ି ପ୍ରୟୋଗ, ଅନୌପଚାରିକ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଆଣିବା ଓ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଶ୍ରମ ବଜାରକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ୧୧୩୦ କୋଟିର ୫ଟି ନୂତନ ପିପିପି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିୟମିତତା ମାମଲା, ସିଇଓଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି