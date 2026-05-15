ମହିଳାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ପହିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ

ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ବାଣ୍ଟିଲେ ବିଭୂତି ଜେନା । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଭାର ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ମହିଳାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ପହିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 15, 2026 at 8:50 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ହିନ୍ଦୁ ଘରର ପ୍ରତେକ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଳିବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ । ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା । ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଉଣୀ ସାଜି ନିଜେ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସିକା ସାଂସଦ ଅନୀତା ଶୁଭଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ଦଳର ବହୁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଇ ଭାବରେ ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବିଧାୟକ ।

ରାତି ପାହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭଉଣୀ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ବାପା ଘରୁ ଆସିବ ଅମାବାସ୍ୟା ଯୋଗାଡ଼ । ଭାଇର ଆସିବା ବାଟକୁ ଭଭଣୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ, କେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ଯୋଗାଡ଼ ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଭାଇ ଭାବରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଯୋଗାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା । ନିଜର ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଳନ୍ଥରା ଇଶାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଗାଡ । ଯେଉଁଥିରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନାଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ । ଏପରିକି ଆଭାସି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ଉପସ୍ଥିତ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆମ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତି ସଂପର୍କରେ ବାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୁତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଭାଇ ଭାବରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ, ଆସିକା ସାଂସଦ ଅନିତା ଶୁଭଦର୍ଶନୀ, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ଶୋଭନା ମାହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ସମାଜର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ମହିଳା ଏବଂ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ପାଖାପାଖି ଏକ ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାବିତ୍ରୀ ଭାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ସାବତ୍ରୀ ଭାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତବର୍ଷ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇ ଭାବରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂଜା କରି ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଶାଢୀ, କଳା ଚୁଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ସମସ୍ତ ପୂଜା ସମାଗ୍ରୀ ନଡିଆ, କଦଳୀ, ଆମ୍ୱ, ତାଳ, ସପୁରୀ, ମୁଗଜାଇ ସହିତ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

