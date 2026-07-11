ETV Bharat / state

ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ

ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ BJD ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

BJD Protest in Berhampur Over Odisha School Textbook Errors
ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 11, 2026 at 1:41 PM IST

|

Updated : July 11, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BJD Protest ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଝାରସୁଗୁଡ଼ା : ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର (ବିଜେଡି) ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତ୍ରୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଦଳ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି।

ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର (ETV Bharat)

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର:

ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ହିଲପାଟଣାଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଆରଡିସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ସମର୍ଥକମାନେ ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ । ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ, ମହିଳା କର୍ମୀ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

BJD Protest in Berhampur Over Odisha School Textbook Errors
ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର (ETV Bharat)

ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, " ବହିଛପାରେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ତ୍ରୁଟି ସହ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। "

'ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ':

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ରହିବା ସହ ଏଥିରେ ୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ।"

BJD Protest in Berhampur Over Odisha School Textbook Errors
ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର (ETV Bharat)

ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ BJDର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବାଦ । ବେହେରାମାଲ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । "ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ" ନାମରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।

ଝାରସୁଗୁଡ଼ରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର (e)

ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ଭୁଲ ରହିଛି । କେତେକ ପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ଥିବା ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

BJD Protest in Jharsuguda Over Odisha School Textbook Errors
ଝାରସୁଗୁଡ଼ରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର (ETV Bharat)

ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଅଧିକାର । ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଭୁଲକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଏହି ମାମଲାରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଯଦି ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ । ରାଲି ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

BJD Protest in Jharsuguda Over Odisha School Textbook Errors
ଝାରସୁଗୁଡ଼ରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର (ETV Bharat)

'ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ'

ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସଂଶୋଧିତ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି । ବିଜେଡି 'ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ' ଜୁଲାଇ 9ରୁଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜୁଲାଇ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେପି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।

BJD Protest in Berhampur Over Odisha School Textbook Errors
ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ନୂଆ ବହି, ତଥାପି ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

Last Updated : July 11, 2026 at 2:50 PM IST

TAGGED:

BEHRAMPUR BJD PORTEST
BJD PROTEST SCHOOL TEXTBOOK ERROR
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଜେଡି
JHARSUGUDA BJD PROTEST
ODISHA SCHOOL TEXTBOOK ERRORS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.