ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ
ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ BJD ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : July 11, 2026 at 1:41 PM IST|
Updated : July 11, 2026 at 2:50 PM IST
BJD Protest ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଝାରସୁଗୁଡ଼ା : ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର (ବିଜେଡି) ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତ୍ରୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଏବଂ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଦଳ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ବ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି।
ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର:
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ହିଲପାଟଣାଠାରୁ ଏକ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଆରଡିସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ବିଜେଡି ସମର୍ଥକମାନେ ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ । ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ, ମହିଳା କର୍ମୀ ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, " ବହିଛପାରେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ତ୍ରୁଟି ସହ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। "
'ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ':
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ରାଜ୍ୟ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, " ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟି ରହିବା ସହ ଏଥିରେ ୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟୁଛି । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ।"
ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ BJDର ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିବାଦ । ବେହେରାମାଲ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । "ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ" ନାମରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଓ ସମର୍ଥକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ ଭୁଲ ରହିଛି । କେତେକ ପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଏବଂ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବିଷୟ ଥିବା ନେଇ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଅଧିକାର । ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ଭୁଲକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଏହି ମାମଲାରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି । ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଯଦି ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରାଯିବ । ରାଲି ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
'ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ'
ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ଏକ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା, ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସଂଶୋଧିତ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି । ବିଜେଡି 'ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଅ ଅଭିଯାନ' ଜୁଲାଇ 9ରୁଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜୁଲାଇ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲକୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଜେପି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି; ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ନୂଆ ବହି, ତଥାପି ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର