କଂଗ୍ରେସର ଅରାଜକତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ମାନସିକତାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ସାଂସଦ
ଅନୁଗୋଳରେ "ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ - ଅରାଜକତା ହଟାଓ" ପଦଯାତ୍ରା । ରିପୋର୍ଟ-ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : November 11, 2026 at 8:32 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳରେ "ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ - ଅରାଜକତା ହଟାଓ" ପଦଯାତ୍ରା । ଗରିବ ଓ ଜନଜାତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ କଂଗ୍ରେସ ସହ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଦଳକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅରାଜକତା, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ରୂପ ଏବଂ ଦେଶର ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ମାନସିକତା ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି ।
ଦେଶବାସୀ କଂଗ୍ରେସର ଅରାଜକତା ଓ ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ରାଜନୀତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜି ଗଣତନ୍ତ୍ର, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ ହତାସାଭାବର ପ୍ରତିଫଳନ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୯୯୮ ମସିହାରୁ ଲଗାତାର ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସକୁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଆସିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ।
ବାରମ୍ବାର ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବିଧାନ, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏବଂ ଜନମତ ବିରୋଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଶାସନ କାଳରେ ସେବା ନକରି କେବଳ ନିଜ ପରିବାରର ଜାଗିର ଭାବୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଶବାସୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ବହି ଓ ଅତୀତର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବାବରୀ ମସଜିଦ୍କୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର କାନ୍ଦଣା ଓ ବଟଲା ହାଉସ୍ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମବେଦନା ସେମାନଙ୍କର ତୁଷ୍ଟୀକରଣ ମାନସିକତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ଦେଶର ସେନା, ପୋଲିସ ଓ ପାରାମିଲିଟାରୀର ବଳିଦାନ ଏବଂ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା କଂଗ୍ରେସର ଦେଶ ବିରୋଧୀ ଚେହେରାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଓ ସଭାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣି, ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପାଳଲହଡ଼ା ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଓ ଶହ ଶହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଅନୁଗୋଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଏହି ରାଲି ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଥାନା ଛକଠାରେ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସଭାରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କଂଗ୍ରେସକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପିର ବିଶାଳ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: କଂଗ୍ରେସକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ