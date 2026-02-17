ETV Bharat / state

ସଉରା ଆର୍ଟ ସାଜିବ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ, କଳାକୁ ନୂଆ ରୂପଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସଉରା ଆର୍ଟ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ।

Odisha Saura Art
ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ ସଉରା ଆର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 17, 2026 at 6:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

Odisha Saura Art ବ୍ରହ୍ମପୁର: ହାତରେ ତୂଳି, ପାଖରେ ରହିଛି ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗ । କିଏ ଧାଡି ଧାଡି ହୋଇ ବସି ରହି ଚିତ୍ରା ଆଙ୍କିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୋଇ ବସି ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଟ୍ ପେପର୍ ଓ କପଡା ଉପରେ ଅଙ୍କନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସଉରା ଚିତ୍ର । ଏହା କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପାରିକ ସଉରା ଆର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇବା ପରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇବା ସମସ୍ୟା ପାଲଟି ଥିବା ବେଳେ ଏହି ପାରମ୍ପାରିକ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଉରା ଆର୍ଟ କଣ ? କିପରି ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିବ ସଉରା ଆର୍ଟ, କଳାକୁ ନୂଆ ରୂପଦେବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ (ETV Bharat Odisha)

ସଉରା ଚିତ୍ରକଳାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ବପ୍ନ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନିଜକୁ କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଜ୍ଞାନର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି । ଆଧୁନିକତା ଛାପରେ ଧିରେ ଧିରେ ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏହି କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଯେପରି ପୁନଃଜୀବିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେହି ପ୍ରୟାସରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପାରିକ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିବାକୁ ସ୍ବପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ । ସଉରା କଳା ଆହୁରି କିପରି ଜନାଦୃତ ହେବ । ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିବ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

Odisha tribal Saura Art
ସଉରା ଚିତ୍ରକଳା (ETV Bharat Odisha)

ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବୁ:

ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ଯାଳୟର ହୋମ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ଶୃଜା ଶତପଥି କୁହନ୍ତି, ‘ସଉରା ଆର୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ । ଏହା ଶିଖିବା ଦ୍ବାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବୁ ।’

Odisha tribal Saura Art
ସଉରା ଚିତ୍ରକଳା (ETV Bharat Odisha)

ସଉରା ଆର୍ଟ କଣ ?

ସଉରା ଆର୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥାଏ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା । ଏଠାକାର ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରା ଜନଜାତି ନିଜ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିଥାନ୍ତି । ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ, ଶିକାରର ଦୃଶ୍ୟ, ଫସଲ ଅମଳ, ପାହାଡ ପର୍ବତ, ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନ, ନୃତ୍ୟ, ବାହାଘର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଦି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସଉରା ଭାଷାରେ ‘ଇଡିତାଲ’ କୁହାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲେ ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରା ଜନଜାତି ଇଡିତାଲ ବା ଝୋଟି ଚିତ୍ରକୁ ନିଜ ଘରେ ଆଙ୍କିଥାନ୍ତି । ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରାଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ଏହା ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ ।

Odisha tribal Saura Art
ସଉରା ଚିତ୍ରକଳା ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ସଉରା ଆର୍ଟକୁ ନୂଆରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା:

ବହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ଅସ୍ମିତା ବେଉରା କହିଛନ୍ତି, ‘ସଉରା ଆର୍ଟର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟ୍ରେନର ଦିନବନ୍ଧୁ ସୋରେନ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରାତନ ଆଦିବାସୀ ଚିତ୍ରକଳା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି । ପିଲାମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଆଧୁନିକ ରୂପ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ କରିପାରିବେ । ଏଥିରୁ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ।’

Odisha tribal Saura Art
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସଉରା ଆର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

ସଉରା ଚିତ୍ରକଳାକୁ କିପରି ଆଧୁନିକତାର ଛାପ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୁବପିଢି ମୁଖ୍ୟତଃ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଆଧାରିତ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଏହି ଆର୍ଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗିଫ୍ଟ ଆଇଟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିରୁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ ।

Odisha tribal Saura Art
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସଉରା ଆର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

ସଉରା ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର ଦେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ:

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ତଥା ସୌରା ଆର୍ଟର ତାଲିମଦାତା ଦିନବନ୍ଧୁ ସୋରେନ କହିଛନ୍ତି, ‘ସଉରା ଆର୍ଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ରହିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏହି କଳା ଶିଖିବାକୁ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୈନିକ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଥାଏ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା । ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଧିରେ ଧିରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିପରି ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ରଖିବା ତାହା ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ରହିଛି । ଏଥିସହ ଏହି ଆର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଘରେ ବସି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ତାହା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ’

Odisha tribal Saura Art
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସଉରା ଆର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

GI ଟ୍ୟାଗ ପାଇଛି ସଉରା ଚିତ୍ରକଳା:

2024 ମସିହାରେ ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରାଙ୍କ ଏହି ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ରାୟଗଡାର ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରାଙ୍କ ଇଡିତାଲ ବା ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର ।

Odisha tribal Saura Art
ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସଉରା ଆର୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା...


ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହୋମ୍ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ନିକିତା ରାଣୀ ଭଞ୍ଜ କୁହନ୍ତି, ‘ଆମ ବିଭାଗରେ ହସ୍ତକଳା ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାରମ୍ପାରିକ ଚିତ୍ରକଳା ହେଉଛି ସଉରା ଆର୍ଟ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବୁ ସେହି ଆଶା ରହିଛି ।’

Odisha tribal Saura Art
ସଉରା ଚିତ୍ରକଳା (ETV Bharat Odisha)

ଜନାଦୃତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ:


ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ଇଜୁ ଅମିନ୍ ଖାନ କୁହନ୍ତି, ‘ଓଡିଶାର ପାରମ୍ପାରିକ ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସେମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ଆସୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଏହା ଧିରେ ଧିରେ ହଜିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଉଜ୍ଜିବୀତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡିଶାରେ ରହିଥିବା ପାରମ୍ପାରିକ ଚିତ୍ରକଳା ମଧ୍ୟରୁ ସଉରା ଆର୍ଟ ଅନ୍ୟତମ । ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ଏହି କଳାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ ସେହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୁବପିଢି ଏହାକୁ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ବାଛି ନେଲେ ଏହା ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇପାରିବ ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଡଙ୍ଗରିଆ କନ୍ଧଙ୍କ ‘କପଡାଗୁନ୍ଦା ’ ଶାଲ ଓ ଲାଞ୍ଜିଆ ସୌରାଙ୍କ 'ଇଡିତାଲ୍'କୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ

ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ରଙ୍ଗ ତୁଳୀରେ ଝଲସୁଛି ଜୁଆଙ୍ଗ ଚିତ୍ରକଳା; ବାଣ୍ଟୁଛି ଜନଜାତି ଜୀବନର ବାର୍ତ୍ତା

ପୋଥିଚିତ୍ରର ଗୁପ୍ତ ଗାଁ ନାୟକପାଟଣା, ତାଳପତ୍ର କଳାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବ କି କମନ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ସେଣ୍ଟର ?

ଅର୍ଥାଭାବ ସାଜିଥିଲା ବାଧକ, ମୋବାଇଲରୁ ଶିଖି ଏବେ ଆଙ୍କୁଛନ୍ତି ମନଲୋଭା ଚିତ୍ର

ଏକଦା ଲାଞ୍ଜିଆ ସଉରା ନିଜ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥରେ ଆଙ୍କୁଥିଲେ ଚିତ୍ର । ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଛି । କେବଳ କାନ୍ଥ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା କିପରି ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ ସେ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ।

Odisha tribal Saura Art
ସଉରା ଚିତ୍ରକଳା (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

BERHAMPUR SAURA ART TRAINING
TRIBAL ART LIVELIHOOD INDIA
ସଉରା ଆର୍ଟ
SAURA TRIBAL ART ODISHA
SAURA ART

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.