ETV Bharat / state

କିଏ ଶୁଣିବ ସାତକୋଶିଆବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ: ଇକୋ ସେନସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ କଟକଣା ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ ଲୋକେ

ଇକୋ ସେନସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ କଟକଣା ଥିବାରୁ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ସାତକୋଶିଆ ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

ଇକୋ ସେନସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ କଟକଣା ଥିବାରୁ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ସାତକୋଶିଆ ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଇକୋ ସେନସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ କଟକଣା ଥିବାରୁ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ସାତକୋଶିଆ ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 11, 2026 at 8:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SATAKOSIA ECO SENSITIVE ZONES ISSUE, ଅନୁଗୋଳ: ସାତକୋଶିଆକୁ ଇକୋ ସେନସିଟିଭ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୫ଟି ଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ତେବେ ଇକୋ ସେନସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ କଟକଣା ଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ସାତକୋଶିଆ ଅଧିବାସୀମାନେ ଏହାର ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସାତକୋଶିଆ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଏହା ନକରିବା ପାଇଁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

କିଏ ଶୁଣିବ ସାତକୋଶିଆବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ: ଇକୋ ସେନସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ କଟକଣା ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ ଲୋକେ (ETV BHARAT ODISHA)

ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଇକୋ ସେନସିଟିଭ ଜୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି । ସାତକୋଶିଆରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘଡ଼ିଆଳ, ହାତୀ, ହରିଣ, ଗୟଳ, ସମ୍ବର, ଭାଲୁ, କୁଟୁରା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇକୋ ସେନସିଟିଭ ଜୋନ୍ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ତେଣୁ ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ସୀମା ରେଖା ଠାରୁ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ୧ କିମିରୁ ୧୪ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜୋନ୍ ବିସ୍ତାର କରାଯାଇଛି । ଇକୋ ସେନସିଟିଭ ଜୋନ୍ ପ୍ରାୟ ୫୮୪.୭୨୪ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏରିଆ ରହିଛି । ସେହି ଏରିଆ ଭିତରେ ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୫ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି । ସେହିସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ଜୋନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାର କାରଣ ଇକୋ ସେନସିଟିଭ ଜୋନ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖଣି ଖନନ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ପଥର କ୍ୱାରୀ, ପ୍ରଦୂଷଣକାରି ଶିଳ୍ପ, କରତ କଳ, ଇଟା ଭାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ହୋଟେଲ, ରିସର୍ଟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ନା ।

ତେବେ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ସୀମାକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଆଠମଲ୍ଲିକ ଓ ବାଲିପୁଟ ଭଳି ଛୋଟ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ରହିଛି । ତେଣୁ ୨୦୫ଟି ଗାଁର ଅଧିବାସୀ ଏସବୁ କଟକଣାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । ଏଭଳି କଟକଣା ଭିତରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ହରାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି । ସାତକୋଶିଆରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କରାଗଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ରୋଜଗାର ପାଇବେ ବୋଲି ଲୋକେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ।


ଇକୋ ସେନସିଟିଭ ଜୋନ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟରେ ଥିବା କଟକଣା ସଂଶୋଧନ କରିବା ଶହ କିଭଳି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିବାସୀ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଉନ୍ନତି କରି ପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରି ଲୋକେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସାତକୋଶିଆ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦେଶକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି କଟକଣା ଭିତରେ ସେମାନେ ବଂଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ସାମାନ୍ୟ ଘରଟିଏ କରିବାକୁ ହେଲେ ବନ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ ସାତକୋଶିଆ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବେ ବନ ବିଭାଗର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ରହିବେ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

Satkoshia People protest against the restrictions on eco-sensitive zones
କିଏ ଶୁଣିବ ସାତକୋଶିଆବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ: ଇକୋ ସେନସିଟିଭ୍ ଜୋନ୍ କଟକଣା ବିରୋଧରେ ତାତିଲେ ଲୋକେ (ETV BHARAT ODISHA)

ସାତକୋଶିଆ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଲୋକେ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାକୁ ଆଦୌ ରାଜି ହେଉ ନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବେରୋଜଗାର କରି କଡ଼ା କଟକଣା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଗାଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ହୀନ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବୋଲି ଅଂଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଆଦୌ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବୁନାହିଁ ବୋଲି କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସାତକୋଶିଆବାସୀ । ସରକାର ଏସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୨୦୫ଟି ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଅଧିବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ହାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।

ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାତକୋଶିଆ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଦେଶକ ତଥା ଆରସିସିଏଫ୍ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, "ଲୋକଙ୍କ ଦାବିକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯିବ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଯାହା ନିଷ୍ପତି ନେବେ । କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରାଯିବ ।"

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇକୋ ସେନସିଟିଭ ଜୋନ୍ କରାଯିବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- Civic Issue ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଛି 'ସାଲର' ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ; ନା ଯାଇଛି ବିଜୁଳି, ନା ମିଳୁଛି ପାଣି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାରୁନି ମହାନଦୀ ! ଚୁଆ ପାଣି ଭରସାରେ 120 ପରିବାର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

ANGUL SATKOSHIA
ଅନୁଗୋଳ ସାତକୋଶିଆ
SATKOSHIA ECO SENSITIVE ZONES ISSUE
PEOPLE AGAINST ECO SENSITIVE ZONES
SATKOSHIA ECO SENSITIVE ZONES ISSUE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.