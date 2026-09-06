ସମୁଦ୍ର ବେଳାରେ ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ ସାତଭାୟାର ସ୍ମୃତି, ଖୋଜୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା
ଓଷାର ବାସ୍ନା ଆଉ ତଅପୋଇର ତ୍ୟାଗସୂଚକ ଗାଥା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ରହିଛି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ । ଏହି ସମ୍ପର୍କର ନାଁ ହେଉଛି କେ 'ସାତଭାୟା' । ରିପୋର୍ଟ-ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : September 6, 2026 at 9:05 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଖାଲି ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏକ ଅଲିଅଳି ଝିଅର ଦୁଃଖ, ନିର୍ଯାତନା ଆଉ ତ୍ୟାଗର କଥା । ଏହି ଓଷାର ବାସ୍ନା ଆଉ ତଅପୋଇର ତ୍ୟାଗସୂଚକ ଗାଥା ସହ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ରହିଛି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ । ଏହି ସମ୍ପର୍କର ନାଁ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ଗ୍ରାମ 'ସାତଭାୟା' । ସାଧବ ସାତଭାଇଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମି ଆଜି ସମୁଦ୍ରର କରାଳ ରୂପ ଆଗରେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସାତଭାୟାର ଶେଷ ସନ୍ତକ ପଞ୍ଚୁବରାହୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି । ସଂସ୍କୃତିର ଏହି ଅବକ୍ଷୟ ଐତିହ୍ୟପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏହି ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଗୌରବମୟ ଇତିହାସକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସାତଭାୟାକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି।
ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର କୁମାରୀ ଝିଅ ଓ ନୂଆ ବୋହୂମାନେ ଭାଇର ଶୁଭମନାସୀ ମା' ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି । ଐତିହାସିକ 'ସାତଭାୟା' ଗ୍ରାମ ସହ ତଅପୋଇ ଓ ସାଧବ ସାତଭାଇଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟ ୫୦୦ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା। ମାତ୍ର କାଳର କରାଳ ଗତି ଆଜି ସବୁକିଛିକୁ ଧୋଇ ନେଇଛି । ଏବେ ସାତଭାୟା ଖାଲି ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଯାଇଛି ।
ତଅପୋଇ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓ ସାତଭାୟା ସମ୍ପର୍କ
କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ, ଅତୀତରେ ସାଧବ ପୁଅମାନେ ନୌବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜାଭା,ସୁମାତ୍ରା ଆଦି ଦ୍ୱୀପକୁ ଯାଉଥିଲେ । 'ଆ କା ମା ଵୈ' ଓ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉପାଖ୍ୟାନ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନର ଏହି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗର ଉପକୁଳ ସାତଭାୟା ଅଞ୍ଚଳର ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି କହନ୍ତି ଐତିହାସିକ ହରିଶ୍ ପୃଷ୍ଟି।
ହରିଶଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,’ଓଡ଼ିଆ ସାଧବ ପୁଅମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବଣିଜ କଥା ଆମେ ବହିରେ ପଢ଼ିଛେ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁବିଧା ଥିଲା। ସାଧବମାନେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରୁ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଅପୋଇ, ଭାଉଜଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଙ୍କୁ ଖୁଦଭଜା ପ୍ରଦାନ,ସାତଭାଇ ବଣିଜରୁ ଫେରି ଛଅ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ସଂପର୍କରେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏହି ସାଧବ ସାତ ଭାଇ ସାତଟି ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାତଟି ଗାଁକୁ "ସାତଭାୟା" ବୋଲି କୁହାଗଲା ।’
ସ୍ମୃତିରେ ତଅପୋଇ ଓ ସାତଭାୟା
ତଅପୋଇ ଓଷା ଓ ସାତଭାୟା ଉପରେ ଗବେଷଣା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବକ୍ତା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କୁହନ୍ତି," ସାତଭାୟା ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହୃଦୟରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାତ ହୁଏ । ଭାଦ୍ରବର ଏହି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଇଁଫୁଲର ମହକରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ମହକି ଉଠେ,କୁଆଁରୀ ଝିଅମାନଙ୍କର ହୁଳହୁଳିରେ ପରିବେଶ କୋଳାହଳମୟ ହୋଇପଡ଼େ । ଏ ହେଉଛି ତପସ୍ୟାର ତପୋଭୂମି ସାତଭାୟା ।’
ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ତଅପୋଇ ଗାଥାର ସାତଭାଇଙ୍କ ନାଆଁରେ ସାତୋଟି ଗାଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା । ସେହି ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କାହ୍ନୁପୁର, ବଳରାମପୁର,ଗୋପାଳପୁର, ହରିହରପୁର,ବନବିହାରପୁର, ମୋହିନୀପୁର,ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣପୁର। ଏହା ଗାଁ ସମୁହକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ସାତଭାୟା । ସାତଭାଇ ବିଦେଶ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଉଣୀ ତଅପୋଇକୁ ଭାଉଜମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ । ଶେଷରେ ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ଚରାଇଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସିଂହବାହିନୀ ମା’ ଭାଲୁକୁଣୀଙ୍କୁ ଲୋକେ ପୂଜା କରୁଥିବା ଦେଖି ସେ ବି ପୂଜା କଲା । ପୂଜାର ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ସାତଭାଇଙ୍କର ବୋଇତ ଫେରିଆସିଲା ଏବଂ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନାରୁ ତଅପୋଇ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା । ତଅପୋଇର ତ୍ୟାଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ସାତଭାୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା,ଆଜି ତାହା ଦେଖିଲେ ବିକଳ ଲାଗେ ।’
ସାତଭାୟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ଦାବି
ଆଜି ସାତଭାୟା ନାହିଁ । ସାତଭାୟକୁ ଖୋଜି ବସିଲେ, କେବଳ ମିଳିବ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ । ଏ ବେଳାଭୂମି ଖାଲି ବାଲିର ଚାଦର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ମୁକସାକ୍ଷୀ । ସେଥିପାଇଁ ସାତଭାୟା ସ୍ମୃତିକୁ ସାଉଣ୍ଟି ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ୮୦ ବର୍ଷୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ସାତଭାୟାର ପ୍ରାକୃତିକ ବୈଭବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ସାତଭାୟାକୁ ବିଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ରୂପରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଆମର ଗର୍ବ,ଗୌରବ ଓ ତଅପୋଇର ଗାଥା ଫେରିପାଇବା।’
ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଓଲଟାଇ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହନ୍ତି, ‘ ପ୍ରକୃତରେ ଭଞ୍ଜବଂଶର ରାଜା 'ପଞ୍ଚୁବରାହୀ' ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ । ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ନାରୀମୂର୍ତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବରାହ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି । ଏ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ (ମାତା ସେବାୟତ) ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ । ଦୁଃଖର କଥା, ସାତଭାୟା ଆଜି ଏକ ବିଲୁପ୍ତ ସତ୍ତା । ଭଙ୍ଗା ମନ୍ଦିର ଖଣ୍ଡିଏ ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ସାତଭାୟର ସ୍ମୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲା । ହେଲେ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଅର୍ଥାତି ୨୦୨୬ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ତାରିଖ ଦିନ ସମୁଦ୍ରର ଜୁଆର ମାଡ଼ରେ ଏଇ ଶେଷ ସନ୍ତକ ବି ଭାସିଗଲା, ଆଉ ତା ସହିତ ରାଜନଗରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଗଲା ।’
ଅତୀତରେ ସାତଭାୟାକୁ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ
ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଏହି ସାତଭାୟାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଠାରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ରାଜନଗର ହୋଇ ହାତିନା,କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟାପୁରର ୨୦ କିଲୋମିଟର ପିଚୁ ଓ ନାଲିଗୋଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଓକିଲପାଳ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରୁ ସବୁଜିମା ଘେରା ୨ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାର ହେଲେ ଏକ ସରୁ ନଦୀ ପଡ଼େ, ଯାହାର ନାଁ ବାଉଁଶଗଡ଼ । ଡଙ୍ଗାରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପୂର୍ବମୁହାଁ ହୋଇ ପ୍ରାୟ ୫ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ପହଞ୍ଚିବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଟରେ । ଏହାର ଡାହାଣ ପଟରେ ବରୁଣେଇ ମୁହାଣ, ବାମ ପଟରେ ଗହୀରମଥା । ମଝିରେ ୩ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଥିଲା ଜନବସତି । ବିରାଟ ବେଳାଭୂମି ଓ ବାଲିସ୍ତୂପ ଉପରେ ପିଞ୍ଛା କାଠିରେ ଦିନେ ଦିଶୁଥିଲା ନୁଆଁଣିଆ ଛପରଘର । ନାଆଁ ତାର ଥିଲା ସାତଭାୟା, ଯେଉଁଠି ବାଲି ଉପରେ ଝରିପଡ଼ୁଥିଲା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାର ଝରଝର ଆଲୋକ । ଆଜି ସେ ସବୁ କେବଳ ସ୍ମୃତିରେ"ବୋଲି କହନ୍ତି ଶରତ ମହାପାତ୍ର।
ତଅପୋଇ ଓ ସାତଭାୟାର ସମ୍ପର୍କ ୫୦୦ ବର୍ଷର
ସାତଭାୟା ଓ ତଅପୋଇ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି,"ରାଜନଗର ବ୍ଲକ୍ର ସାତଭାୟା ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଐତିହାସିକ ଗ୍ରାମ। ସାଧବ ପୁଅ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ତଅପୋଇଙ୍କ କାହାଣୀ ସହ ଏହା ଜଡ଼ିତ । ଆଜି ସେହି ସାତଭାୟାର କାହାଣୀ କେବଳ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି" ।
ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ ହଜିଗଲା ସାତ ଗାଁ, କୁଆଡେ ଗଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
ଅତୀତର ସାତଭାୟା ଓ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନର ସଂଘର୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତି,"୧୯୬୦ ଦଶକରେ ପାରାଦ୍ଵୀପ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପରେ ସମୁଦ୍ର ସାତଭାୟାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାତଭାୟାର ଭିଟାମାଟି, ଜମିବାଡ଼ି ଓ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲା। ୧୯୭୦ ଦଶକରୁ ୨୦୧୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତଭାୟାବାସୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିଲା। ପୁର୍ବରୁ ଶିଳ୍ପ ଜନିତ ଥଇଥାନ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସାରା ବିଶ୍ଵ ଜାଣିଥିଲା । ହେଲେ ଓଡିଶା ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପରିବେଶଜନିତ ଥଇଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ଗୁପ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ବଗପାଟିଆଠାରେ ସାତଭାୟାବାସୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଗଲା। ପୁରାତନ ପଞ୍ଚୁବରାହୀ ମନ୍ଦିର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମା’ ପଞ୍ଚୁବରାହୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ମଧ୍ୟ ବଗପାଟିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ୫୭୧ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୬୯୮ ପରିବାର,ଏଭଳି ମୋଟ ୭୦୦ରୁ ଅଧିକ ପରିବାରକୁ ବଗପାଟିଆଠାରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି"ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ
ତଅପୋଇର କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଜରୁରୀ । ଏ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତି,"ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନର ନିୟମାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଯଦି ଏହି ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଓ ବାଲିପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳି ପାରିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏହି ସ୍ଥାନର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା, ଏଠାକୁ ବର୍ଷସାରା ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଶୀତଦିନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ (Country and Migratory) ପକ୍ଷୀ ଆସିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତତସହିତ ସାତଭାୟାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ବିକଶିତ କଲେ ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଗୌରବ ଜନମାନସରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ"ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ହେଲେ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ କ୍ରିୟାନ୍ଵୟନ
ବିଲୁପ୍ତ ସାତଭାୟାର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କୁହନ୍ତି,"ପାଣିକୋଇଲିରୁ ସାତଭାୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା କରିବା ସହ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ତେବେ ଏଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ମଞ୍ଜୁରୀ ଅନ୍ତରାୟ ସାଜିଛି। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ରାଜପଥ ତିଆରି କରାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କଲେ ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭଳି ଏଠାକୁ ବି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତେ"ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଆଁରେ ମା' ପଞ୍ଚୁବରାହୀ ମନ୍ଦିର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢୁଆଳରେ ପଞ୍ଚୁବରାହୀ ପୀଠ: ଲାଗି ହୁଏ ଆମିଷ, ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଧବା ମହିଳା କରନ୍ତି ପୂଜା