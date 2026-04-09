ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସସ୍ମିତ; କହିଲେ, ଜୟପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଓଡିଶା ମେଟ୍ରୋ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କର
କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଓଡିଶା ୨୦ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଦେଇଛି । ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାଢ଼େ ୬ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ, ଓଡିଶା ପାଇଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ ? ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 9, 2026 at 4:40 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ । ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଜାରି ରହିଛି ବିବାଦ । ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ । ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି । ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିବା ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ । ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ । ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶିଳାନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ ନକରିବାକୁ ସସ୍ମିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟରେ ଗତକାଲି ପାରିତ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଜୟପୁର ମେଟ୍ରୋକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ପାଣ୍ଠି ଅନୁମୋଦନ ମଡେଲ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫେଜ-୨ ପାଇଁ ୧୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ୫୦:୫୦ ଭାଗ ବହନ କରିବେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏସପିଭି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୬ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ । ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ବାକି ସାଢେ ୬ କୋଟିର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ । ଏହା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ କଥା । ଅପର ପକ୍ଷରେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୁବନେଶ୍ୱର - କଟକ - ଖୋର୍ଦ୍ଧା - ପୁରୀକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଥିଲା । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ୬,୨୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଯାହାକି ଜୟପୁରର ମେଟ୍ରୋ ମଡେଲ ଠାରୁ ଅଧାରୁ ଆହୁରି କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଜୟପୁର ମଡେଲ ଭଳି ଓଡିଶା ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧା ଓ ଓଡିଶା ସରକାର ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ଜୟପୁର ମଡେଲରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଓଡିଶାରେ ମାତ୍ର ୩ ହଜାର କୋଟି ବହନ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ?" ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ।
ସସ୍ମିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡିଶା ୨୧ରୁ ୨୦ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଦେଇଛି । ଯଦି ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଢ଼େ ୬ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଓଡିଶା ପାଇଁ କାହିଁକି ନୁହେଁ ? ଏହି ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି । ଚିଠିରେ ସସ୍ମିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରକ୍ଷା କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରିବା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ ହେବ । ପୁରୀ - ଖୋର୍ଦ୍ଧା - ଭୁବନେଶ୍ୱର - କଟକ କରିଡର ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ, ଦ୍ରୁତ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଲାଭଦାୟକ କରିବ । ଛାତ୍ର ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଚାକିରି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ପରିବହନ ସୁବିଧା ମିଳିବ । ଏହା ସହ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ । ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରି ଆର୍ଥିକ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବ । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାତିଲ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପୁନର୍ବିଚାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୟପୁର ପାଣ୍ଠି ମଡେଲ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସସ୍ମିତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର