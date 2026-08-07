ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ । ସମସ୍ତେ ଏମ୍. ରାମପୁରର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : August 7, 2026 at 2:05 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁରରେ ବିଜେପି ନେତା ଫକୀର ରଣାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା। ଗତ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ରେ ଡମ୍ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ସରପଞ୍ଚ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରଣାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ୧୦୦ ମିଟର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ କାଲି ସକାଳେ ଫକୀରଙ୍କ ପୁଅ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନାରେ ୩ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିିଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ଡମ୍ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ଗାଁର ତୁଳସୀରାମ ସାହୁ, ସୁରସିଂ ପାତ୍ର ଏବଂ ଫଟାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ବଳଦେବ ସାହୁ। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ।
ଏ ନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ୍ ଦେବରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "୫ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୭ ଟା ରୁ ୭:୩୦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏମ୍. ରାମପୁରର ଡମ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଡମ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫକୀର ରାଣାଙ୍କୁ ତିନି ଜଣ ମିଶି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ।"
୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ସୂଚନା ପାଇଲା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ୨ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅଟକ ରଖା ଯାଇଥିଲା । କଳାହାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରି କାଲି ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସାଇଁନ୍ତଲା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଏସପି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ । ସମସ୍ତେ ଏମ୍. ରାମପୁର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ୨ ଜଣ ଡି. କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟଜଣେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡା ଗାଁର । ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହି ହତ୍ୟକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମୟରେ ୩ ଜଣ କର୍ଲାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରେ ବସି ମଦ ପିଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫକୀର ରଣାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଦନପୁର ରାମପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ.. ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା, 2 ଅଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗରଦପୁର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିଲମ୍ବିତ, ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା