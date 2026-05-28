ତୁଟୁନି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଲୋଭ ! ସରପଞ୍ଚ ପୁଣି ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ଦୁଇ ପଦବୀରେ ରହି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପଦ୍ମା

ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ।ରିପୋର୍ଟ: ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ

ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମା ମାଡକାମୀ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 28, 2026 at 8:38 PM IST

ମାଲକାନଗିରି: ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ପଦବୀରେ ରହି ମଧ୍ୟ କିପରି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ସରପଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ।

ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ 2ଟି ଚାକିରି ହାତେଇବା ବିବାଦ, ପଦବୀରେ ରହି ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଚାକିରି ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା (ETV Bharat Odisha)

ସରପଞ୍ଚରୁ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ:
ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରମା ନେବା ସହିତ ପୁଣି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି ଦରମା ହାତେଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ । ଏଭଳି ଘଟଣା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକୋଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମା ମାଡକାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ପଦ୍ମା ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ସଦର ମହକୁମା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତମାସ 1 ତାରିଖରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ପଦରୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ।

‘ସ୍ବାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଚାକିରି’
ଏନେଇ କୋରକୋଣ୍ଡାର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବଂଶୀମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା କଥା । କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର ସ୍ବାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ପୁଣି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି ଦୁଇ ପଟରୁ ଦରମା ହାତାଉଛନ୍ତି । ଏଭଳି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ହାତଗଣତି କିଛି ମାସ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଜର ପଦବୀ ଚାଲିଯିବାର ଭୟ ରହିଥିବାରୁ ସେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରତି ମନବଳାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ସେ ସରପଞ୍ଚ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଥମେ ଦେବା କଥା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗୋଟିଏ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ:
ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦାଶରଥି ସରାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ପଦବୀ କିମ୍ବା ସୁବିଧାର ଲାଭ ଏକାସାଥିରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟ ଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମା ମାଡକାମୀ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

