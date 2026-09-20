ମେଧାବୀଙ୍କୁ ଏସପିଙ୍କ ସମ୍ମାନ; 'ଶର୍ମିଳା ଦେବୀ ଜୈନ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ'ରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଟପର
ମା'ଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ । ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ ମା'ଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଦେଲ ସମ୍ମାନ । ୨୦୨୪ରୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : September 20, 2026 at 10:50 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା । ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମେଧାବୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ । 'ଶର୍ମିଳା ଦେବୀ ଜୈନ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ'ରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ମାଟ୍ରିକ ଟପର ସମ୍ମାନିତ । ଆଜି (ରବିବାର) ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ ମେଧାବୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରି ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି । ଜଣେ IPS ଅଫିସରଙ୍କ ଏହିଭଳି ମନବୃତ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢାଇବ ।
ଅନୁଗୋଳ ଏସପି ରାହୁଲ ଜୈନ 2023 ମସିହାରେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥିଲା ବହୁ ଆଗ୍ରହ । ଯାହାକୁ ମନେ ପକାଇ ମେଧାବୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ 'ଶର୍ମିଳା ଦେବୀ ଜୈନ ସ୍ମାରକୀ ସମ୍ମାନ'ରେ ମେଧାବୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି ।
2024 ମସିହାରୁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ମା'ଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଆଜି ଅନୁଗୋଳ ସର୍କିଟ ହାଉସ ଠାରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବ୍ଦାଲ ଏମ୍. ଅଖତରଙ୍କ ହାତରେ 2026 ମସିହାରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ବାଗେଡିଆ ସ୍କୁଲର ଆଦ୍ୟାସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ 2025 ଜିଲ୍ଲା ଟପର ସମୀକ୍ଷା ସାହୁଙ୍କ ପାରିବାରକୁ ସମ୍ମାନୀତ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କାର ନଗଦ ଅର୍ଥ ରାଶି ମଧ୍ଯ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏସପିଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ, ପାରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏଠାରେ ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ରାହୁଲ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନୟାଗଡ଼ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ମଧ୍ଯ ପ୍ରଧାନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ସେ ଆନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗୁରୁଦିବସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ