ଅନୁଗୋଳରେ ଶାଢ଼ୀ ଚୋରଣୀ, ବୟନିକାରୁ ନେଇଗଲେ ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଶାଢ଼ୀ

ଅନୁଗୋଳରେ ଶାଢ଼ୀ ଚୋରଣୀ, ବୟନିକାରୁ ନେଇଗଲେ ୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଶାଢ଼ୀ
ବୟନିକା ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : April 13, 2026 at 4:40 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ‘ବୟନିକା’ରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି । ଦାମୀ କାରରେ ଆସି ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ବୁଲାଇଲେ କଳାକନା । ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦାମୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ି ଚୋରାଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ ।
ଅନୁଗୋଳ ସହରର ଅମଲାପଡ଼ାରେ ଥିବା ‘ବୟନିକା’ ସୋ' ରୁମରୁ ଏମିତି ବଡ଼ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଛି । ଷ୍ଟୋର୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ୭ ଜଣ ମହିଳା ଘଟାଇଥିଲେ ଏହି କାରନାମା । ଯାହା ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଅତି କୌଶଳ କ୍ରମେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ପୁରେଇ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶାଢ଼ି ସବୁ ଚୋରାଇ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଚୋରଣୀ ଦଳ । ଯାହାର ଚିତ୍ର CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଛି । ଅର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସରେ ମାମଲା ଥିବାବେଳେ, ଏହି ୭ ଜଣିଆ ଚୋରଣୀ ଦଳକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଷ୍ଟୋର ମ୍ୟାନେଜର ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ,"ଶନିବାର ଅପରାହ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ । ବୟନିକା ସାମ୍ନାରେ ଲାଗିଥିଲା ଏକ ଦାମୀ କାର୍ । କାରରୁ ୭ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ କାର୍ ଚାଳକ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଦାମୀ କାର୍ ଓ ସାତ ସାତ ଜଣ ମହିଳା ଆସିଥିବା ଦେଖି ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଶାଢ଼ି କିଣିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ ଷ୍ଟୋର କର୍ମଚାରୀ । ହେଲେ ଦାମୀ କାରରେ ଆସିଥିବା ସେହି ମହିଳାମାନେ ଯେ ଅଭିଜ୍ଞ ଚୋରଣୀ ସେମାନଙ୍କ କଳ୍ପନାର ବାହାରେ ଥିଲା । ସେତିକି ବେଳେ ଷ୍ଟୋରର କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ । ସେମାନେ ଭଳିକି ଭଳି ଶାଢ଼ି ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ଧୁର୍ତ୍ତ ମହିଳା ଜଙ୍ଘରେ ଏକାଧିକ ଦାମୀ ଶାଢ଼ିକୁ ଲୁଚାଇ କାରରେ ଛାଡି ଆସୁଥିଲେ । ମହିଳାମାନେ ଷ୍ଟୋର୍ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ି ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ । ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଶାଢ଼ୀ କମ୍ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଘଟଣା ନେଇ CCTV ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।"
ଏନେଇ ବୟନିକା ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଇଛି । ଖବର ପାଇ ଅନୁଗୋଳ ଆଇଆଇସି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ‘ବୟନିକା’ରେ ପହଞ୍ଚି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲା ।
ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚରୁ ମହିଳାଙ୍କ କାରନାମା ଜାଣିବା ପରେ ସେହି ନମ୍ବରର ଗାଡ଼ି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବଡ଼କେରା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପୋଲିସ BNSର ଧାରା 305 A ଅଧିନରେ କେସ୍ ନଂ dt - 11 / 4 / 2026ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ