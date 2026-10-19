ଆତ୍ମନିର୍ଭରତା ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ: 57 ବର୍ଷର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା, ସେବା-ଶ୍ରଦ୍ଧା-ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରୀତିର ପର୍ବ
ଏଠାରେ ନା ଅଛି ଚାନ୍ଦାର ବାଧ୍ୟବାଧକତା, ନା ଅଛି ଜାତି-ଧର୍ମର ପ୍ରାଚୀର ! ‘ନୋ ଚାନ୍ଦା, ନୋ ଡୋନେସନ୍’: ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ପାଳନ ହୁଏ ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 19, 2026 at 10:45 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସହରର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ । ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକର ରୋଶଣି, ଢୋଲ ମାଦଳର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଶରତ ଋତୁର ଶିଶିରସିକ୍ତ ଫୁଲର ମହକ । ଏହି ପବିତ୍ର ଶାରଦୀୟ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ ଭାସିଆସେ ଭକ୍ତି ଓ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ କାହାଣୀ, ଯାହା ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ ୫୭ ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ।
ସହରର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ ଅଞ୍ଚଳଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ମୁସଲିମ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ । କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଜାତି, ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୀମାରେଖା କେବେ ବି ମଣିଷ-ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆସିଲେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପାଲଟିଯାଆନ୍ତି । ଏଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ‘ନୋ ଚାନ୍ଦା, ନୋ ଡୋନେସନ୍’: ସ୍ୱାବଲମ୍ବନୀୟତାର ମହାନ୍ ଆଦର୍ଶ ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ପେଣ୍ଡାଲରେ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ନେଇ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି ।
ଆଜିକାଲି ପୂଜାପାର୍ବଣ ଆସିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା କିମ୍ବା ବାହାରିଆ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡୋନେସନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ଅଟେ l ଏଠାରେ କାହାଠାରୁ ଚାନ୍ଦା କିମ୍ବା ଡୋନେସନ୍ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ।
କମିଟିର ସଭାପତି ସୁବୋଧ କୁମାର ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ କମିଟିର ସକ୍ରିୟ ୩୦-୪୦ ଜଣ ଯୁବକ ଏବଂ ବାହାରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା କମିଟିର କିଛି ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ନିଜ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଟଙ୍କା ଆକାରରେ ଦିଅନ୍ତି । ନିଜ ପକେଟରୁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେମାନେ ମା’ଙ୍କ ମଣ୍ଡପ, ଆଲୋକସଜ୍ଜା ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତି । କମିଟିର ଏହି ନୀତି ଆଜି ସମଗ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ସହର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛି । ତେବେ ଏଠାରେ ବାହ୍ୟ ଆଡମ୍ବର, ଚାକଚକ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ ରୀତିନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଏ ବୋଲି କମିଟିର ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ସୁବୋଧ କୁମାର ଦାସ କୁହନ୍ତି, "ଆମର ଏହା ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ । ଗାଁ-ଗଣ୍ଡା ଓ ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ବେଳେ ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବା ଶାନ୍ତିଭଙ୍ଗର କାରଣ ସାଜେ, ସେଠାରେ ଏହି ମୁସଲିମ୍ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ୫୭ ବର୍ଷ ହେଲା ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଓ ଆତ୍ମୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା ହୋଇଆସୁଛି ।"
ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପେଣ୍ଡାଲର ମାନ୍ୟତା ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ନିଶବ୍ଦ ସେବା ଏବଂ ପରିବେଶ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ବେଷ୍ଟ ପେଣ୍ଡାଲ ଓ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ।
ସଭାପତି ସୁବୋଧ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, "ଆମର ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଓ ଶାନ୍ତି-ଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ଆମକୁ ସରକାର ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ବେଷ୍ଟ ପେଣ୍ଡାଲ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିଛି ।"
ଅଷ୍ଟମୀରୁ ଦଶମୀ: ମହାପ୍ରସାଦ ଓ ଅତୁଟ ଭକ୍ତି-
ଅଷ୍ଟମୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି ମଣ୍ଡପରେ ଜମିଉଠେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ । ଚାରି ଦିନ ଧରି ନିରନ୍ତର ଚାଲେ ଭୋଗ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ। ସାନ-ବଡ଼, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମା'ଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ଭାଇଚାରା, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନୀୟତା ଓ ଆତ୍ମସଂଯମର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ । ୫୭ ବର୍ଷର ଏହି ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଏକ ମହାନ ପ୍ରେରଣା ହୋଇରହିବ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 31 ଟଙ୍କାର ଜମିରୁ 108 ବର୍ଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା; ବଙ୍ଗୀୟ ପରମ୍ପରାପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳୀବାଡ଼ି ଦୁର୍ଗାପୂଜା, କାନ୍ଧରେ ହୁଏ ମା'ଙ୍କ ବିସର୍ଜନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର