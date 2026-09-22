ETV Bharat / state

ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି: ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି

ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ।

Saravana Vivek M becomes Bhubaneswar DCP: New appointment replacing Jagmohan Meena.
ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି: ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 8:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି । ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ।

TAGGED:

IPS RESHUFFLE
SARVANA VIVEK M
ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି
BHUBANESWAR DCP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.