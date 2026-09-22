ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି: ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି
ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ।
ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି: ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
Published : September 22, 2026 at 8:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି । ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଜଗମୋହନ ମୀନାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି । ଏନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ୨୦୧୫ ବ୍ୟାଚର ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ସର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ।