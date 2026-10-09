MEMU ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଶରଣକୁଳ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାର
ନୟାଗଡା ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରେନରେ ଶରଣକୁଳ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିଶ୍ବଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : October 9, 2026 at 11:36 AM IST
ନୟାଗଡ଼: ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଶରଣକୁଳ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର (୫୬)ଙ୍କ ମୃତଦେହ ଗୁରୁବାର ଦଶପଲ୍ଲା ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ MEMU ଟ୍ରେନରୁ ରହସ୍ୟଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । କୌଣସି କାମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇ MEMU ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଫେରୁଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରୋନରେ କେହି ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁର ସଠିକ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ । ଆଜି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ହତ୍ଯା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପୁଅ:
ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ମହାପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବାପା ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଫେରୁଥିଲେ । ସକାଳ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ଦିନ 1ଟା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ । ବାପାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା । ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଫୋନ, ବ୍ରେସଲେଟ ଓ ଟଙ୍କା ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି । ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି କେହି ଚୋରି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛି ।"
ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିରେନ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହେଶ୍ବରଙ୍କ ହାତରେ ଥିବା ମୁଦି ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ଶରୀର ନୀଳ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ତାଙ୍କୁ ପନୀୟରେ କୌଣସି ନିଶା କିମ୍ବା କିଛି ସ୍ପ୍ରେ କରି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ନିଆଯାଇଛି । କୌଣସି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏଭଳି କିଛି କରିଛନ୍ତି ।"
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ଟ୍ରେନ୍ଟି ଦଶପଲ୍ଲା ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ଣ ୧୨ଟା ୩୮ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏନେଇ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ GRP କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦଶପଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । GRP ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ବୋଲି ଦଶପଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଡା. ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦାଶ କହିଛନ୍ତି ।
ମହେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ ବାହାଘର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ୨୬ ତାରିଖରେ ହେବା ନେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଗତକାଲି ସେ ଏ ସଂପର୍କରେ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ନୟାଗଡ଼ ଫେରୁଥିଲେ । ଟ୍ରେନ୍ରେ ହୃଦ୍ଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
ମହେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ୩ ବର୍ଷ ଧରି ଶରଣକୁଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲେ । ସେ ଓଡଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବେରା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ ଏବଂ ନୟାଗଡାରେ ରହୁଥିଲେ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ଶୁଣି ଶରଣକୁଳ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଶରଣକୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ ପଠାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା; ମୃତକଙ୍କ ଟାଟୁରୁ ମିଳିଲା ବଡ ସୁରାକ !
ନୂଆପଡାରେ ମାଲବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଦମ୍ପତି ମୃତ, ବନ୍ଦରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିଲା ଟ୍ରକ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ଼