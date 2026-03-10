ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା 'ସପ୍ତାହର କାରିଗର'
ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ଖୋଲିଲା ସପ୍ତାହର କାରିଗର । କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକ ଓ ବଜାର ସହିତ କରିବ ସଂଯୋଗ ।
Published : March 10, 2026 at 4:12 PM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
ଭୁବନେଶ୍ବର: କଳାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ହସ୍ତକଳାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ସହ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି "ସପ୍ତାହର କାରିଗର"। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ‘ସପ୍ତାହର କାରିଗର’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକ ଓ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ଏହା ଏକ ବଡ ଉତ୍ସ । ଯେଉଁଥିରେ ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ତାର କଳାର ପଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ।
ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତତନ୍ତ, ବୟନଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ସଚିବ ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କୁମାର ଏବଂ ପରିଷଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର କଳାକୁ ଆଜିର ପିଢିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା ଉଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଜଣେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାରିଗରଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ, ଯାହାଙ୍କୁ ଏକାମ୍ର ହାଟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏୟାର-କଣ୍ଡିସନଡ୍ ଶୋ-ରୁମ୍ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ଏହିଠାରେ ସେମାନେ ନିଜର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ । ଏହା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇପାରିବ ।
ସପ୍ତାହର କାରିଗର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କଳାର ଏକ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅୟମାରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ୬୪ଟି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀରୁ ୨୫ରୁ ୩୦ଟି ହସ୍ତକଳାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ନେଇ କଲା ପଦର୍ଶନୀ ହେବ । ବିଶେଷକରି ପଥର ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ପଥର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ, କଟକର ତାରକସୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ଇକତ ଶାଢ଼ୀ, ଟେରାକୋଟା ଓ ପଥର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ତାଳପତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଟାଲ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଣ୍ଡ୍ ଫୋକ୍ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରମ୍ପରିକ ପରିଚୟକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଥିବା ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏଜ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ।
ଉଦଘାଟନୀ ଅବସରରେ ମତରଖି ଗୁହା ପୁନମ ତାପସ କୁମାର କହିଲେ ଯେ,"ଏହା କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକ ଓ ବଜାର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ ।" ସେହିପରି ପରିଷଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ପରିଷଦ ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସରତ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଓ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ । ଏଥିସହିତ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଷଦର ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରୀ ପରମ୍ପରାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।"
ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପରିଷଦ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପପ୍ରେମୀଙ୍କ ଏକ ବେସରକାରୀ ସଂଘ । ଏହା ଭାରତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପରିଷଦ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପରିଷଦ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରୋତ୍ସହନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଅତୀତରେ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପରିଷଦ, ମାଷ୍ଟର୍ କ୍ରାଫ୍ଟସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ କରିଛି, ଯାହା କାରିଗରୀର ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ମାଷ୍ଟର୍ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାଟ୍ଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । "କ୍ରାଫ୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱିକ୍" ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପରିଷଦର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଜଣେ ମନୋନୀତ କାରିଗରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଏକ ଏୟାର୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଶୋ'ରୁମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପରିଷଦ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନର୍, କ୍ରେତା ଏବଂ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସହଜ କରିବ । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଞ୍ଚାମାଲ୍, ଡିଜାଇନ୍ ଓ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ ଏବଂ ବିପ୍ପଣନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ତଥା ପ୍ରଚାର ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ହସ୍ତଶିଳ୍ପ-ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବାକୁ ପରିଷଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପରିଷଦ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହିତ ମିଳିତ ସହଭାଗିତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ପରିଷଦର ନିର୍ଦେଶକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ୍ ସମ୍ମିଳନୀ: ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପ୍ ଅର୍ଥନୀତି ସଶକ୍ତ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆଗେଇବ: ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚିତ୍ରକଳା ଦେଇଛି ପରିଚୟ: ବାଦଲଙ୍କ ତୂଳୀର ସ୍ପର୍ଶରେ କଥା କହେ କାନଭାସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର