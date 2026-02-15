ETV Bharat / state

ମଞ୍ଚକଳା ଓ ନାଟକ ଅନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ ଅଣଦେଖା: ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନି ସଂସ୍କୃତି ଭବନ

ଓଡିଆ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ଅନ୍ତୁଡିଶାଳ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର । ଏଠାରେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 15, 2026 at 2:24 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଓଡିଆ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ଅନ୍ତୁଡିଶାଳ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର । ଏଠାରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଓଡିଶାର ମଞ୍ଚ ନାଟକ କଳା । ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ଏଠାରେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ । କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଭୂସ୍ବର୍ଗ । ଏହି ମାଟିର ବରପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମହାରାଜ ମଞ୍ଚକଳା ଓ ନାଟକକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି । ଦିନେ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହାଯାଉଥିବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଗଢା ହୋଇପାରୁନି ସଂସ୍କୃତି ଭବନଟିଏ । ନାନାଦି ବାଧା ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଜନତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଛି ।

ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ:
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିନି ସଂସ୍କୃତି ଭବନ । 2023 ମସିହାରେ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇପାରିନଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାହା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3କିମି ଦୂରରେ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା କେବଳ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ଅପବ୍ୟୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ମଞ୍ଚକଳା ଓ ନାଟକ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ ଅଣଦେଖା (ETV Bharat Odisha)

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ବିଳମ୍ବ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ । ଏନେଇ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଖା ଦେଇଛି ନିରାଶା । ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଲୋକେ ଦିନରେ ଯିବାକୁ ସାହସ କରୁନଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଯିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତିପ୍ରେମୀ । ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ମଞ୍ଚକଳା ଓ ନାଟକ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳକୁ ଅଣଦେଖା (ETV Bharat Odisha)

'ଆସନ୍ତା 20ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା କଷ୍ଟକର'
ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି,"ଓଡିଆ ମଞ୍ଚ ନାଟକର ଅନ୍ତୁଡିଶାଳ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଆଜି ଯାଏଁ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଟିଏ ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଲୋକେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏପରିକି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସିବାର 3ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି କାମ ହୋଇନପାରିବା ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଠାରେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ନିର୍ମାଣ କାମ କାମ ଚାଲିଛି, ତାହା ଆସନ୍ତା 20ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବ୍ୟବହାର ହେବା କଷ୍ଟକର ।"

Old Ticket
ପୁରୁଣା ଟିକେଟ (ETV Bharat Odisha)

'ଦିନରେ ଯିବା ଦୂରୁହ, ରାତିରେ କେମିତି ଯିବୁ'

ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣତଃ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଯିବା ଆସିବା ସହଜ ହେବ । ଏହାଦ୍ବାରା ଲୋପ ପାଇଯାଉଥିବା କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଏହା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଛୋଟ ପିଲା କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଛାଡନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବି ଦିନରେ ଯିବା କଷ୍ଟକର । ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାତି ସମୟରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ କେହି ହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ।"

Old Photo
ପୁରାତନ ଫଟୋ (ETV Bharat Odisha)




'କଳାକାରଙ୍କୁ ଉଦାସୀନ କରୁଛି'
ନାଟ୍ୟକାର ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, "ସହର ବାହାରେ ଭବନ ତିଆରି ହେଲେ ଦିନକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଅପବ୍ୟୟ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ । ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସହର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ନାଟକ ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ । ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରି ଆମେ ନାଟକକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ । କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇ ପାରୁନାହିଁ । ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଠାରେ ସଂସ୍କୃତି ଭବନର ଅଭାବ କଳାକାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦାସୀନତା ଭରିଦେଇଛି ।"



କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ନାଟକ ପରିବେଷଣ:

ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସହର ହେଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି । ଆଦି ନାଟ୍ୟକାର ରଘୁନାଥ ପରିଚ୍ଛାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ନାଟକ ଗୋପୀନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ସ୍ଥାୟୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପଦ୍ମନାଭ ରଙ୍ଗାଳୟର ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ହୋଇଥିଲା । ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଓଡିଆ ସାମାଜିକ ନାଟକ ବିଜୟ ବସନ୍ତ 1904 ମସିହାରେ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା । 1912 ମସିହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ମାଣର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 30ଟି ନୂଆ ନାଟକ 30 ଦିନରେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା ।" ଯାହାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରେକର୍ଡ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗବେଷକ ।

Drama performance
ନାଟକ ପରିବେଷଣ (ETV Bharat Odisha)


'ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ'
ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଙ୍ଗରାଜ କହିଛନ୍ତି, "ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯିବାରୁ ସହର ବାହାରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବେ ।" ସବୁ କିଛି ଠିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।

Temple complex
ମନ୍ଦିର ପରିସର (ETV Bharat Odisha)

ବହୁ ପୁରାତନ ଇତିହାସ:
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ପରିଛା ମଠ ପରିସରରେ ରହିଛି ରସିକ ରାଜପ୍ରାସାଦିକ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାଟ୍ୟ ସଂଘ । "ଏଠାରେ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଟିକଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ସେହି ଟଙ୍କାରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା । ମଠ ପରିସରରେ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଟିକଟ କାଠ ପେଡି, ଟିକଟ, ଟଙ୍କା ରଖିବା ଲୁହା ଆଲମିରା, ଅନେକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଏଠାରେ ରହିଛି । ସେହିସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ପରଦା ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏପରି ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ପରିସର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କାହାର ନଜର ପଡୁନି ।" ଏହାର ଯଦି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ ତେବେ ଅନେକ ଇତିହାସ ବଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ଆପନ୍ନା ପରିଚ୍ଛାଙ୍କ ବଂଶଧର ତଥା ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳକ ମୂରଲୀଧର ପରିଛା

Broken Fan
ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ବିଞ୍ଚଣା (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

