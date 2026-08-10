ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲେ IPS ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା, ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱା
ADGରୁ DG ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
Published : August 10, 2026 at 3:48 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 4:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯଶୱନ୍ତ କୁମାର ଜେଠୱାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଜି) ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି । ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ।
IPS ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠଓ୍ବାଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି-
ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲେ ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ । ADGରୁ DG ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । 1994 ବ୍ୟାଚ୍ IPS ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠଓ୍ବା ।
ଜେଠଓ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବରୁ 2015 ରୁ 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ ଥିଲେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଷ୍ଠୀ (SPG) ରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । 2021ରେ ନୂଆ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଜେଠୱା । ସେହିବର୍ଷ ଜୁନ ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ।
1994 ମସିହା ବ୍ୟାଚର IPS ଅଧିକାରୀ ଜେଠୱା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅତିରିକ୍ତ ଡିଜି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏଡିଜି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇ ଥିଲେ । ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସେ ଦିବଂଗତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ । 2021 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆଇପିଏସ ଯଶୱନ୍ତ ଜେଠୱା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେହିସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ନକ୍ସଲ-ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ୍ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଇନ୍ଦା ଶାଖା ଦାୟିତ୍ୱରେ ADG ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । 2025 ଜୁଲାଇ ମାସରେ IPS ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଥିଲା । ଅଖିଳେଶ ସିଂହକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଗୁଇନ୍ଦା ଶାଖାକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା । 1994 ବ୍ୟାଚର IPS ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନର ADG ଭାବରେ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଇନ୍ଦା ୱିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଶୁଣା ସହ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ଡିଜି ଏବଂ ଆଇଜିଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ।
ମାଓ ଅପରେସନରେ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା-
କିଛି ମାସ ତଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଜ୍ଞ ଅଫିସରଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ମାଓ ରଣନୀତି । ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମାଓ ଅପରେସନ ଜୋରଦାର ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଓ ଅପରେସନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ । ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନର ଏଡିଜି ଭାବେ IPS ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମାଓ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର