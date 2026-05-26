ETV Bharat / state

OCSରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ

ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରାମ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ କଷ୍ଟର ଫଳ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

Sangram Pradhan achieved success by finishing fifth in OCS
OCSରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 26, 2026 at 10:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ବର : ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଓଏଏସ ରେଜଲ୍ଟ । ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ଵର ର ଛାତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ମା' ମିଠା ଖୁଆଇ, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ପୁଅକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରାମ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ କଷ୍ଟର ଫଳ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

OCSରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେ ଏନ୍ଆଇଟି ରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ବିତୀୟ ଆଟେମ୍ପଟ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ । ସେ ଆଇଏଏସ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେ କଚିଂ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓଏଏସ ପାଇଁ କେବଳ ଘରେ ରହି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ସହିତ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- OCS-2024 ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ: ବୁବୁନ ସାହୁ ଟପ୍ପର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

OAS FIFTH POSITION SANGRAM
OAS RESULT DECLARED
OPSC OAS 2024 RESULT
OCS 2024 ରେଜଲ୍ଟ
OAS FIFTH POSITION SANGRAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.