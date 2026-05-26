OCSରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ
ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : May 26, 2026 at 10:20 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର : ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ଓଏଏସ ରେଜଲ୍ଟ । ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ଵର ର ଛାତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଧାନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରାମଙ୍କ ମା' ମିଠା ଖୁଆଇ, ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ପୁଅକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ରେଜଲ୍ଟକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରାମ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ କଷ୍ଟର ଫଳ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଏନ୍ଆଇଟି ରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ବିତୀୟ ଆଟେମ୍ପଟ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ । ସେ ଆଇଏଏସ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ରେ କଚିଂ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଓଏଏସ ପାଇଁ କେବଳ ଘରେ ରହି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ବାପା-ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ସହିତ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
