'ଗତ ସରକାରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି': ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଅନଲାଇନ ପରମିଟ୍, GPS ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛି ଖଣି ବିଭାଗ । ଗତ ମାସରେ ୫୧ଜଣ ବାଲି ଚୋର ଗିରଫ ଓ ୧୫୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : June 1, 2026 at 9:40 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାବାଡ଼ ହେବେ ବାଲି ମାଫିଆ ଓ ଚୋର । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଗଠନ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଏବେ ଏକ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ପ୍ରଶାସନର ଚଢ଼ାଉ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ । ତେବେ ବାଲି ଚୋରଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
କଡ଼ା ଅନଲାଇନ୍ ପରମିଟ୍ ଓ GPS ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀପଠାରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ରାତିରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରୁ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ସହ ପରିବେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ, ବାଲି ଏବଂ ମାଟି ମାଫିଆ ମାନେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଉ ନାହାନ୍ତି । ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱରେ ବଡ଼ଧରଣର କ୍ଷତି ହେଉଛି । ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ବିଶେଷ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେବା ନେଇ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନ୍ ପରମିଟ୍ ଓ GPS ଟ୍ରାକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଖଣି ବିଭାଗ ।
ସରକାର ବାଲି ଚୋରଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ଖଣି ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୋଲିସର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅବୈଧ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓ ହାଇୱା ଜବତ କରାଯାଉଥିବାର ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।
୧୫୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ, ୫୧ ଜଣ ଗିରଫ:
ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ଧର ପଗଡ଼ କରି ଧରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ୯୦ଟି ଗାଡି ଧରାଯାଇଛି । ରାଜସ୍ବ ସହ ଖଣି ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି । ଗତ ମାସରେ ୫୧ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ୧୫୨ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଗତ ସରକାର ତୁଳନାରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖଣିମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଜେନା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର