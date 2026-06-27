ETV Bharat / state

ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଗଦେଇ ହାଇୱା ଫେରାର, ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବାଲି ମାଫିଆ !

ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଗଦେଇଲେ । ଏସକଟ ଦେଇ ଚୋରା ବାଲି ଟ୍ରକ ଉଡାଇ ନେଲେ ବାଲି ମାଫିଆ । ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

KENDRAPARA SAND MAFIA
ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଗଦେଇ ହାଇୱା ଫେରାର (Etv Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 27, 2026 at 11:22 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ରାଜନଗର ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲି ମାଫିଆ ଓ ପ୍ରଶାସନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଲି ମାଫିଆକୁ ପୁଲିସ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ବାଲି ବୋଝଇ ହାଇୱାଟି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା କରାଯାଇ କାର ଚାଳକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ନିରୀକ୍ଷକ ସୁକାନ୍ତ ପାତ୍ର।

ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଗଦେଇ ହାଇୱା ଫେରାର (ETV Bharat Odisha)

ଏସକଟ୍‌ ଦେଇ ବାଲି ବୋଝେଇ ହାଇୱା ଫେରାର

ରାଜନଗର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଆଶିଷ କୁମାର ଜେନା ରୁଟିନ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ବାଲି ବୋଝଇ ହାଇୱାକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡିଟି ଅଟକି ନଥିଲା। ସେହି ହାଇୱାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ୧୨ କିଲୋମିଟର ଗୋଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଆଉ ଏକ କାର ତାଙ୍କ ଗାଡି ଆଗରେ ରହି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇ ଥିଲା। ଫଳରେ ହାଇୱା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବାଲି ଢାଳି ଖସି ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା।

ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଗାଡିଟି ଅଟକିବା ପରେ ସେହି ଗାଡ଼ିରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଲି ମାଫିଆ ବାହାରି ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।

ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚୋରା ବାଲି ଗାଡିକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ । ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲି ଟ୍ରକ ଅଟକି ନଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ କାର ମଝିରେ ପଶି ବାଲି ଗାଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମକୁ ସାଇଡ୍‌ ଦେଇ ନଥିଲା । ଫଳରେ ବାଲି ଗାଡିଟି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଗଦେଇ ଦେଇ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା । ଆମ ଆଗରେ ଅଟକିଥିବା କାରକୁ ଏନେଇ ପଚରା ଉଚୁରା କରିବାକୁ ସେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ’’।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯିବାର ପ୍ରତିବାଦ: ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏସପି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଧାରଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମୃତଦେହ ମିଳିବା ଘଟଣା, ୬ ଦିନ ପରେ ପରିବାରର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ


ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

KENDRAPARA SAND MAFIA ATTACK
KENDRAPARA SAND SMUGGLING
KENDRAPARA ADDITIONAL TEHSILDAR
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବାଲି ମାଫିଆ ତହସିଲଦାର
KENDRAPARA SAND MAFIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.