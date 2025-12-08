ETV Bharat / state

କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ଖୋଳାହେଲା ଟନେଲ

୧୦ଜଣିଆ କୋରକମିଟି କୋଣାର୍କରେ ପହଁଚି ବାଲିକାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟ୍ରେସମ୍ୟାପକୁ ଟିକିନିଖି ଦେଖିଥିଲେ। ମନ୍ଦିରର ୮୦ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵ ୱାଲରେ ଏକ ୧୬ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି

Sand extraction process from Konark Sun Temple begins
କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 8, 2025 at 1:28 PM IST

|

Updated : December 8, 2025 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କୋଣାର୍କ: ବିଶ୍ୱଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଏଏସଆଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣିଆ ଟେକିନିକାଲ କୋର କମିଟି ଗତକାଲି ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵ କାନ୍ଥରେ ୧୬ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଟନେଲ ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

୧୩ ଶହ ଶତାବ୍ଦୀର ନିର୍ମିତ ବିଶ୍ୱଐତିହ୍ୟ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର । ମନ୍ଦିରର ଜଗମୋହନରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ନେଇ ଏଏସଆଇ ବିଭାଗର ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଖମାରୀ ଓ ଏଏସଆଇର ପୂର୍ବତନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ କଞ୍ଜରଭେସନ(ଡିଜି) ଏକେ.ବାସାଙ୍କ ସମେତ ୧୦ ଜଣିଆ ଇଂଜିନିଅର କୋର କମିଟି କୋଣାର୍କରେ ପହଁଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଏସଆଇ ପୁରୀ ସର୍କଲ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିବି ଗଡନାୟକଙ୍କ ସହିତ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ପରେ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟ୍ରେସ ମ୍ୟାପକୁ ଟିକିନିଖି ଦେଖିଥିଲେ।

କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଜଗମୋହନରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି (Etv Bharat)

ଏହା ପରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ମନ୍ଦିରର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଗର୍ଭଗୃହର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ । ଗର୍ଭ ଗୃହ ଭିତରର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାୟ ୮୦ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵ ୱାଲରେ ଏକ ୧୬ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତି ନିଷ୍ପତି ନିଆଯାଇଛି । ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥରେ ଟନେଲ ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟନେଲ ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।

ଟନେଲରୁ ଦ୍ଵାରା ବାଲି କଢ଼ା ଯାଇ ଲିପ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ୍ଦିରର ପାଦଦେଶକୁ ଅଣାଯିବ । ଗର୍ଭଗୃହରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତି ରୋବୋଟିକ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ଵାରା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି । ମନ୍ଦିର ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ମନ୍ଦିରର ଉପର ଭାଗରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କପଡା ଦ୍ଵାରା ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଟନେଲ ଖୋଳା କାର୍ଯ୍ୟରେ ASI ର 10 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବାଲି କଢ଼ା ନେଇ ଉନ୍ନତମାନର ମେସିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।

ଟନେଲ ଖୋଳା କାମ ଶେଷ ହେଲେ ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଲିର ସ୍ଥିତି ଓ ଭିତର ପଥରର ଅବସ୍ଥା ତଥା ଏହାର ଓସାରକୁ ନଜରରେ ରଖି ବାଲି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ କଢ଼ାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏନେଇ ଏଏସ ଆଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ମେକାନିକାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏଏସଆଇ ପୁରୀ ସର୍କଲ ସୁପରିଟେଡେଣ୍ଟଟ ଡି ବି ଗଡନାୟକ ପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି ।

କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରକୁ ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ଏହାର ଜଗମୋହନରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଖସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ଉପାୟ ପାଇ ନ ଥିଲେ । ଶେଷରେ ୧୯୦୩ରୁ ୧୯୦୯ ମସିହା ମଧରେ ଜଗମୋହନ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ ବାଲି ପୁରାଇ ଦେବା ସହ ଏହାର ୩ଟି ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ।

ଇଟଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝର ହେବ ରାଜ୍ୟର ତୃତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ; ବର୍ଷକରେ ସରିବ ମା’ ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠର କାୟାକଳ୍ପ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Last Updated : December 8, 2025 at 1:51 PM IST

TAGGED:

KONARK SURYA MANDIR
ASI TEAM AT KONARK
KONARKA TEMPLE RECONSTRUCTION
KONARKA TEMPLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.