120 ବର୍ଷ ପରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରିବ ବାଲି, ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ କୋଣାର୍କବାସୀ
ଦୀର୍ଘ 120ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ବାଲିକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବାହାର କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : April 22, 2026 at 8:32 PM IST
କୋଣାର୍କ (ପୁରୀ): ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଗୌରବର ମୂକସାକ୍ଷୀ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର । ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦୀର୍ଘ 120ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିବା ବାଲିକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବାହାର କରାଯିବ । ଏନେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ବବିତ୍ ନିଜର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ । ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉଭୟ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା ଦେଖା ଦେଇଛି ।
ଦବି ଯାଉଛି ଗର୍ଭଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବାଲି:
ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ମୂକସାକ୍ଷୀ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର । ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୧୯୦୩ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ଜଗମୋହନ ଭିତରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହ ଏହି ବାଲି ଦବିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଭିତର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲି ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ।
IIT ମାଡ୍ରାସର ରିପୋର୍ଟ:
ASIର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ କାନ୍ଥରେ ଡ୍ରିଲିଂ କରାଯାଇ ବାଲିର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ନମୁନାକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇଆଇଟି (IIT) ମାଡ୍ରାସ୍ର ପ୍ରୟୋଗଶାଳାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ, ଭିତରେ ଥିବା ବାଲି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବାହାର କଲେ ମନ୍ଦିରର ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ।
ବାଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ASIର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ:
କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭ ଗୃହରୁ ବାଲି କଢାଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ମନ୍ଦିରର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ଵ କାନ୍ଥରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ୯ ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାରେ ପଥର କଟାଯିବ । ସେଠାରେ ଏକ ଟନେଲ୍ ବା ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଟନେଲ୍ ମଧ୍ୟକୁ କୌଣସି ମଣିଷ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ବଦଳରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରୋବୋଟିକ୍ ଟ୍ରଲି (Robotic Trolley) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବାଲି ବାହାରକୁ ଅଣାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ:
ASI ଅଧିକ୍ଷକ ଡି ବି ଗଡ଼ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ମେକାନିକାଲ୍ ସଂରଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛୁ । ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାଲିକୁ ମନ୍ଦିର ପାଦଦେଶକୁ ଅଣାଯିବ । ସେଠାରୁ ପାଇପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ । ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯିବ ।"
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ବାଗତ:
କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ବାଗତ ଜଣାଉଛି । 2022 ମସିହାରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାଲି କଢାଯିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ଆମ ସମିତି ସମେତ କୋଣାର୍କବାସୀ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । ମାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ନହେବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଆମର ଦାବି ରହିଛି ।"
ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, "ମନ୍ଦିରରୁ ବାଲି କଢାଯିବା ନେଇ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷାରେ କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ଆସିବା ଅନୁଚିତ । ASI ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ । ଏହା ପରେ ଆଗାମୀ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ।"
ଗର୍ଭଗୃହରେ ଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ:
ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମନ୍ମଥ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ବନ୍ଦ ଥିବା ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କଢାଯିବାର ନେଇ ASI ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏହା ଏକ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ । ଫଳରେ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ ।"
ଲାଗି ରହିଛି ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କା:
ହେଲେ ASIର ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ କୋଣାର୍କ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି । କାନ୍ଥ କଟାଯିବା ଏବଂ ବାଲି କଢ଼ାଯିବା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରର ଭାରସାମ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ? ୟୁନେସ୍କୋ (UNESCO) ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୂଳ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ ତ? ବାଲି କଢ଼ାଯିବା ପରେ କୋଣାର୍କର ଜଗମୋହନ ଭିତରେ ଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯେତିକି ରୋମାଞ୍ଚକର, ସେତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ।ଏନେଇ କୋଣାର୍କ ବାସିନ୍ଦା ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମିର ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 'ସ୍ବଛ ସମୁଦ୍ର କରିଡର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ'
