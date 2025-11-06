ବାଲୁକାରେ ବୋଇତ, ୱାଲର୍ଡ ରେକର୍ଡ୍ସ ବୁକ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ
କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନିଆରା ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରି ବିଶ୍ଵ ରେକର୍ଡର ପୁଣି ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।
Sand Artist Sudarsan Pattnaik New Record ପୁରୀ: ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନୂଆ ରେକର୍ଡ । ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ନିଆରା ବାଲିର ବୋଇତ ନିର୍ମାଣ କରି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଲର୍ଡ ରେକର୍ଡ୍ସ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (World Records Book of India)ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବେଶ ଗର୍ବର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ।
240 ଟନ ବାଲିରେ ବୋଇତ:
କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସୁଦର୍ଶନ ୨୪୦ ଟନ ବାଲି ବ୍ୟବହାର କରି ୫୦ ଫୁଟ୍ ଲମ୍ବ ଓ ୩୦ ଫୁଟ ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୧୨ ହଜାର ଗୁଆ, 500 ନଡ଼ିଆ ଓ ୧୧୦୦ ମାଟି ଦୀପ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି । ମାତ୍ର ୬ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ନିଆରା ଆକର୍ଷଣୀୟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ବିଶ୍ଵ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ।
କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ World Records Book of India ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ବିଚାରକମାନେ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ବିଜେତା ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ବର୍ଷ ତମାମ ବିଭିନ୍ନ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କରି ସମାଜକୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ:
୬୫ରୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା ନିର୍ମାଣ କରି ସୁଦର୍ଶନ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରକଳା କରି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅନେକ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।
ମୋ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା:
ୱାଲର୍ଡ ରେକର୍ଡ୍ସ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ବାଲୁକା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ଅତୀତରେ ଆମ ଉତ୍କଳର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବେଶ୍ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା । ଏହା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି । ବାଲିଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବାଲିର ନୌକା World records book of Indiaରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗର୍ବର କଥା ।’
