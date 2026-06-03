ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ; ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଫୋକସରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି

ଆଜିଠୁ ପୁରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରିକ୍ସ ଦୁର୍ବିପାକ ପ୍ରଶମନ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

sand art animation
ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 3, 2026 at 9:27 AM IST

|

Updated : June 3, 2026 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରସମୂହ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକ ବିଶେଷ ୧୫ ମିନିଟର ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧିବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଆଜିଠାରୁ ପୁରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରିକ୍ସ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଜୁନ୍‌ ୫ ଯାଏ ହେବ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ।

ବାଲୁକା ଆନିମେସନରେ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ (ETV Bharat Odisha)

ବାଲୁକା ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର କଥା । ବ୍ରିକ୍ସର ଏକତା, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ସହଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତାକୁ କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସେଥିସହ ପୁରୀ ଏବଂ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ । ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ବାଲୁକା ଆନିମେସମ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଛି ।"



୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀ-
ପୁରୀର ତାଜ୍ ହୋଟେଲରେ ଆଜି ଠାରୁ ୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ସମ୍ମିଳନୀ । ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରତିରୋଧ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୁ ନେଇ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଣୁ ଏହି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି।

sand art animation
ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଭଳି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି । କୋଣାର୍କ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯିବାର ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ପୁରୀ ସହରକୁ ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରଖାଯାଇଛି ।

sand art animation
ପୁରୀ ତାଜ ହୋଟେଲ (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ତାଜ୍ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଚାଇନା, ଇରାନ୍, ସାଉଦିଆରବ, ୟୁଏଇ ସମେତ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୁରୀରେ ଥିବା ତାଜ୍ ରିସର୍ଟରେ ରହିବେ‌ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଦ୍ବିତୀୟରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ସହରର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ହୋଟେଲର ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥଳକୁ ସିସିଟିଭି ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରଯାଇଛି। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ବରେ ମୁତୟନ କରଯାଇଛି।ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କୋଣାର୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି କରାଯାଇଛି।

sand art animation
ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି (ETV Bharat Odisha)

ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ପୁରୀରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ଓ ସଫଳ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପୁରୀରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛବି ଆହୁରି ଉଜ୍ଵଳ ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଶା ରଖିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଆଜିଠୁ ପୁରୀରେ ୩ ଦିନିଆ ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସମ୍ମିଳନୀ, ଯୋଗ ଦେବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିନିଧି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : June 3, 2026 at 10:08 AM IST

TAGGED:

ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍
ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ
BRICS SUMMIT
DISASTER MANAGEMENT MEETING
SAND ART ANIMATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.