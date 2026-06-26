କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅପେକ୍ଷାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଡପଲର ରାଡାର ଷ୍ଟେସନ: ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା
ରିପୋର୍ଟ ବାଦଶାହ ଜୁଶମନ ରାଣା
Published : June 26, 2026 at 7:09 PM IST
Sambalpur Doppler radar, ସମ୍ବଲପୁର: ଆସନ୍ତା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଡପଲର ରାଡାର ଷ୍ଟେସନ । ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇବା ସୂଚନା l ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ତଟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା 2ଟି ରାଡାର ଷ୍ଟେସନ ପୂର୍ବ, ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିପାଗର ଆକଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗିର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିପାଗ ଆକଳନରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ l
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପାଗର ଆକଳନ ପାଇଁ ପାରାଦ୍ବୀପ ଓ ଗୋପାଳପୁରସ୍ଥିତ ରାଡାର ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର । ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା l
ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର 2015-16 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜମାଦାରପାଲି ନିକଟରେ ଏକ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରି ଡପଲର ରାଡାର କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ କାରଣରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରିନଥିଲା । ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ତେବେ 2024 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ରାଜସ୍ବ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଏହି ଡପଲର ରାଡାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ ।
ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରାଡାର ଡିଜାଇନ୍ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ନୂଆ ମଡେଲରେ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେସନର ଗୋଟିଏ ମହଲା ସିଭିଲ କନଷ୍ଟ୍ରକସନ କାମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାମର ଦାୟିତ୍ଵ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ସି-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପଲର ରାଡାର୍ ଆସି ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥିଲା । 2024 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ପରଠାରୁ କାମ ଧିମେଇ ଯାଇଥିଲା । G+4 ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡିଜିରୁ ନେଇ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଏ ସବୁ ଲଗାଯାଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଲଗାଇବା କାମ ଏବେ ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣିପାଗ ସଂପର୍କରେ ନିର୍ଭୁଲ ଆକଳନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି l
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ l ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି,"ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଂଚିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ ଇନଷ୍ଟଲେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି l ରାଡାର୍ ଷ୍ଟେସନର ସିଭିଲ୍ କାମ ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ରାଡାର ବି ବସିସାରିଛି । ଆଉ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ," ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ତେବେ ଏହି ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସାରା ରାଜ୍ୟ ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବି କଭର କରିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଡାର ଷ୍ଟେସନ ବୁଲି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ରାଡାର ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା ବିଶ୍ବସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡପଲର ରାଡାର ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, 10 ବର୍ଷରୁ ଅଟକି ଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ୩ ନୂଆ ଡପଲର ରାଡାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର