କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୁଣାକାର ନିରାଶ; କହିଲେ, ଜିଏସଟି ଛା଼ଡ ନ କଲେ ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚିବନି

ଶ୍ରମ, ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ଲାଭ ମିଳୁନି । ଦିନକୁଦିନ ବିଗୁଡୁଛି ବୁଣାକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି । ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଯୁବ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଝିଅ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାଁନ୍ତି ।

Sambalpuri weavers unhappy with central budget
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୁଣାକାର ନିରାଶ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 4, 2026 at 11:32 AM IST

3 Min Read
ସମ୍ବଲପୁର: କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ 2026-27ରେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ହ୍ୟାଣଲୁମ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ 10,000 କୋଟିର ଲଜିଷ୍ଟିକ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବଜେଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷକରି ବୁଣାକାରମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି l ନିର୍ମଳାଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାୟ 55 ହଜାର ବୁଣାକାର କେତେ ଖୁସି ? ବୁଣାକାର ପରିବାରରେ କେତେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି ଏଥରର ବଜେଟ ?

ଜିଏସଟି ଛାଡ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବନି

ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣାକାର ରୁହନ୍ତି । ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢୀର ଆଦର ଥିବାବେଳେ ବୁଣାକାରମାନେ କିନ୍ତୁ ନୈରାଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି l କାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ସେମାନେ ସେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ବୁଣାକାରଙ୍କ କହିବା କଥା, ରଙ୍ଗ, ସୁତା ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମକୁ ଜିଏସଟି ମୁକ୍ତ କରାନଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ l ଏହି କାରଣରୁ ନୂଆ ପୀଢିର ବୁଣାକାର ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଏହି ପେଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁନି । ଏପରି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଝିଅ ମିଳୁ ନ ଥିବା କିଛି ବୁଣାକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l

ବୁଣାକାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ବା ଶାଢୀ ପାଇଁ ସୂତା, ରଙ୍ଗର ଦାମ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ । ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ଖଣ୍ଡିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତିଆରି କରିବାକୁ 15 ଦିନରୁ ଏକ ମାସ ଲାଗିଥାଏ । ପୁଣି ଏହି କାମରେ ପରିବାରର ଏକାଧିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ଲାଭ ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇନଥାଏ l

'ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବୁଣାରୁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର'

ସମ୍ବଲପୁର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ତଥା ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକ ଉମାଚରଣ ପତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଚଳିତ ବଜେଟରେ ମେଗା ଟେକଷ୍ଟାଇଲ ପାର୍କର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି l ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସୁତା କାମ, ରଙ୍ଗ ବୋଳା, ବୁଣାବୁଣି, ଲଜିଷ୍ଟିକ ସୁବିଧା, ତାଲିମ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ l ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଏହି କାମ କଲେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉତ୍ପାଦର ଦର ହ୍ରାସ ହୋଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରିବା ସହ ଏହାର ଆଦୃତି ବଢିବ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୁଣାକାର ଓ କୋପରେଟିଭ ସଂସ୍ଥା ଲାଭବାନ ହେବେ l

ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ମତ ପୁରା ଭିନ୍ନ l ସମ୍ବଲପୁର ମୁଣ୍ଡୋଘାଟ ଗାଁର ବୁଣାକାର ପଞ୍ଚା ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ‘ସରକାରଙ୍କ ଜିଏସଟି ନୀତି ଯୋଗୁ ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ଲାଭ ଆସି ପାରୁନାହିଁ l ତେଣୁ ଏହି ବଜେଟରୁ ଆମକୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବା ପରି ଲାଗୁନି l ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁତା, ରଙ୍ଗ, କେମିକାଲରେ ଜିଏସଟି ଲାଗିବା ପରେ ପୁଣି ରେଡ଼ିମେଡ଼ ଶାଢ଼ୀରେ ମଧ୍ୟ ଜିଏସଟି ଲାଗୁଛି l ଫଳରେ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଏହା ଫଳରେ ଏହାର ଆଦୃତି ହ୍ରାସ ପାଉଛି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଶାନୁରୂପ ଲାଭ ମିଳୁନି l ତେଣୁ ସରକାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ ଉତ୍ପାଦକୁ ଜିଏସଟି ମୁକ୍ତ କରିବା ସହ ସୁତା, ରଙ୍ଗ ଓ କେମିକାଲକୁ ଜିଏସଟି ମୁକ୍ତ କଲେ ଆମେ ଉଚିତ ପାଉଣା ପାଇବୁ l’

ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିବାହରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି

ସବୁଠାରୁ ବେଶି ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି ଯୁବ ବୁଣାକାରଙ୍କ ପାଇଁ । ଖରାପ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି । ବୁଣାକାର ପଞ୍ଚା ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ‘ଏବେ ଆମର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଯେ, ବୁଣାକାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଝିଅ ଦେବାକୁ ମନା କରି ଦେଉଛନ୍ତି । ଘରେ ‘ମଙ୍ଗା' (ବୁଣାକାର ଯନ୍ତ୍ର )ଥିଲେ ଝିଅ ଦେବୁନି ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ।’ ତେଣୁ ସରକାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଶାଢୀର ଆଦୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l

ମୁଣ୍ଡୋଘାଟ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ବୁଣାକାର ପଦ୍ମିନୀ ମେହେର ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା ଦୋହରାଇ କହିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ସପରିବାର ମିଶି କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ଲାଗୁଛି । ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ 3 ମାସ ଲାଗୁଛି । କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମର ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ଲାଭ ମିଳୁନାହିଁ l ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମେହେର ବୁଣାକାର ସମାଜରେ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଅଛି ଯେ, ବୁଣାକାର ପୁଅକୁ ଲୋକେ ଝିଅ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି l’

ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ବଢିଛି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ

ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଗୋଲବଜାରର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମେହେର କୁହନ୍ତି, ‘ସୂତାର ଦାମ କମିବା ସହ ରେଡ଼ିମେଡ଼ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଜିଏସଟି ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଗ୍ରାହକମାନେ କମ ଦାମରେ ଜିନିଷ ପାଇ ପାରିବେ l ଏମିତି ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ବୁଣାକାର ଲାଭବାନ ହୋଇ ପାରିବେ l ଗତ ଏକ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସୂତା ଓ ରଙ୍ଗ ଦର ବଢ଼ିବାରୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଦାମ 2500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି କଟନ ଶାଢ଼ୀରେ 800 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି l ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସରକାର ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମେହେର l

ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଦର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଜିଏସଟି

ଅନ୍ୟପଟେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମେହେର ବୁଣାକାର ସମାଜର ସଭାପତି ତଥା ସନ୍ଥ କବୀର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଣାକାର ରାମକୃଷ୍ଣ ମେହେର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗରେ 12% ଜିଏସଟି, କେମିକାଲରେ 18% ଜିଏସଟି ଓ ସୁତାରେ 5% ଜିଏସଟି ଲାଗୁଛି l ତାହା ଉପରେ ରେଡ଼ିମେଡ଼ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଏସଟି ଲାଗୁଛି l ତେଣୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି l ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବୁଣାକାର ଉପରେ ପଡୁଛି l ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛୁ । ତେଣୁ ଏହାର ସମାଧାନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଣାକାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବନାହିଁ l’

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

