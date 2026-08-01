ETV Bharat / state

ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ୍...ପାରମ୍ପରିକ ନାଚ ଗୀତରେ ଦୁଲୁକିଲା ସମ୍ବଲପୁର ସହର; ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ

ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ୍ । ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଚେରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଡେରା ଠାରେ ଧୁମଧାମ୍‌ରେ ପାଳନ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ୍ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

SAMBALPURI DAY CELEBRATION
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 1, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 1 'ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ୍' । 2013-14 ମସିହାରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ବେଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ 'ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ' ପକ୍ଷରୁ କବି ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସହରର କଚେରୀ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଡେରା ଠାରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ 'ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ' ପାଳିତ ହୋଇଛି ।

ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ଲାଗିଥିବା ଷ୍ଟଲ ଗୁଡିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡା ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । କେତେକ ଷ୍ଟଲରେ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିଠାପଣା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କେତେକ ଷ୍ଟଲରେ ମାଗଣା ଚାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଆଜି ସହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି । ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଯେ କୌଣସି ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସେହିପରି ସହରର ଗଙ୍ଗାଧର ମଣ୍ଡପଠାରେ "ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ" ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ପାଳିତ ହେଉଛି । ଆଜି ଜେଲ ଛକ ଠାରୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡା ପରିଧାନ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

SAMBALPURI DAY CELEBRATION
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ୍ (ETV Bharat Odisha)
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ୍ ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଜରିଆରେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜୟ ମା' ସମଲେଇ । 'ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ୍' ର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରାଇବାରେ ମହାନ୍ ପୁରୋଧା ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରେରିତ କରିବ ।"
SAMBALPURI DAY CELEBRATION
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି," ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତଥା ଆମ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ଯାହା କି ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମେ ଉତ୍ସବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକୁ ଖୁବଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା କିଭଳି ମିଳିବ ? ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ସମ୍ବଲପୁରୀ କେବଳ ଏକ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ, ଅସ୍ମିତା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ଆମର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଲୋକକଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପରମ୍ପରା ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

"

SAMBALPURI DAY CELEBRATION
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମର ମହାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ମାନେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଭଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ହୋଇ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି । ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା କେବଳ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କହୁନାହାନ୍ତି, ପଡୋଶୀ ଛତିଶଗଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଦି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କହୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ, ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ଭାଷା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିନାହିଁ । ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଓ ଅଧିକାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ।ତେଣୁ ଆମର ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଦାବିରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମାଁ ସମଲେଶ୍ବରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଏହା କୌଣସି ଦଳର ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଅସ୍ମିତା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିର ଅଧିକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ।"

SAMBALPURI DAY CELEBRATION
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ୍ (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ; ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲକୁ ପଛରେ ପକାଇବ ଆଦର୍ଶ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPURI DAY CELEBRATION
SAMBALPURI LANGUAGE
SAMBALPUR NEWS
ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ
SAMBALPURI DIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.