ETV Bharat / state

ମାଲେସିଆର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ, ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି 22ଟି ଦେଶର ନୃତ୍ୟ ଦଳ

ଗତ 29 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦଳ ଥରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ଆଗକୁ ଅନେକ ଥର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpuri dance goes global
ମାଲେସିଆର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 30, 2026 at 9:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ମାଲେସିଆ ମାଟିରେ ପରିବେଷଣ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଗୀତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲେସିଆର ଶିବୁ ସହରରେ '12 ତମ ଶିବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ' ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟରର କଳାକାରମାନେ l ବିଶ୍ୱର 22ଟି ଦେଶର ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆୟୋଜକ ମାଲେସିଆର 2ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି l ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 29ରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ l ଏଥିରେ Folk, Classical ଓ Continental ବର୍ଗର ନୃତ୍ୟ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l

Sambalpuri dance goes global
ମାଲେସିଆର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ (ETV Bharat Odisha)

ଭାରତର 2ଟି ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣାଶୁଣା ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଲୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ 'Sambalpur Tribal and Folk Art Center'ର ଦଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି l ଏହି ଦଳ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଳା ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛି l ଏନେଇ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଲୋକ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଗତ 29 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦଳ ଥରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସାରି ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଥର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋକ ପଣ୍ଡା ।

Sambalpuri dance goes global
ମାଲେସିଆର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ (ETV Bharat Odisha)
Sambalpuri dance goes global
ମାଲେସିଆର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ (ETV Bharat Odisha)



ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଲୋକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି l ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଳା ମଞ୍ଚରେ ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ କରି ସମ୍ବଲପୁର ମାଟି ସହ ଓଡିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ l ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ୟୁରୋପ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ଆଦିର ଦେଶର ନୃତ୍ୟ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ଆମେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ନଚନିଆଁ, ବଜନିଆଁ, କରମା, ରସରକେଲୀ, ଡାଲଖାଇ ଆଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ l

Sambalpuri dance goes global
ମାଲେସିଆର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ (ETV Bharat Odisha)



ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ Hornland Dance Theatre ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଣ୍ଡୋର, ଆଉଟଡୋର ଓ ପବ୍ଲିବ ସ୍କୋୟାରରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି l ଏହାସହ ସଂଗୀତ ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ଏହି ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ ଆଦି ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରି ସାରିଛି l

Sambalpuri dance goes global
ମାଲେସିଆର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର; ଆଗେଇ ଆସିଲା 'ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ', ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମାଗଣା ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ମାଲେସିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ
SIBU INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL
SAMBALPUR TRIBAL FOLK DANCE
SAMBALPURI DANCE GOES GLOBAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.