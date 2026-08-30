ମାଲେସିଆର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ, ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି 22ଟି ଦେଶର ନୃତ୍ୟ ଦଳ
ଗତ 29 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦଳ ଥରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ । ଆଗକୁ ଅନେକ ଥର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 30, 2026 at 9:56 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମାଲେସିଆ ମାଟିରେ ପରିବେଷଣ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଗୀତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲେସିଆର ଶିବୁ ସହରରେ '12 ତମ ଶିବୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ' ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ଏହାର ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଣ୍ଡ ଫୋକ୍ ଆର୍ଟ ସେଣ୍ଟରର କଳାକାରମାନେ l ବିଶ୍ୱର 22ଟି ଦେଶର ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆୟୋଜକ ମାଲେସିଆର 2ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି l ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 29ରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିବ l ଏଥିରେ Folk, Classical ଓ Continental ବର୍ଗର ନୃତ୍ୟ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l
ଭାରତର 2ଟି ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣାଶୁଣା ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଲୋକ ପଣ୍ଡାଙ୍କ 'Sambalpur Tribal and Folk Art Center'ର ଦଳ ମଧ୍ୟ ରହିଛି l ଏହି ଦଳ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଳା ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଛି l ଏନେଇ ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଲୋକ ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଗତ 29 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦଳ ଥରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ସାରି ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଥର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋକ ପଣ୍ଡା ।
ନୃତ୍ୟ ଗୁରୁ ଆଲୋକ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲୋକନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛି l ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଳା ମଞ୍ଚରେ ନିଜର କଳା ପରିବେଷଣ କରି ସମ୍ବଲପୁର ମାଟି ସହ ଓଡିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ l ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ୟୁରୋପ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଏସିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକା ଆଦିର ଦେଶର ନୃତ୍ୟ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ଆମେ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ନଚନିଆଁ, ବଜନିଆଁ, କରମା, ରସରକେଲୀ, ଡାଲଖାଇ ଆଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ l
ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ Hornland Dance Theatre ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି l ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଇଣ୍ଡୋର, ଆଉଟଡୋର ଓ ପବ୍ଲିବ ସ୍କୋୟାରରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି l ଏହାସହ ସଂଗୀତ ଓ ଲୋକନୃତ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି l ସମ୍ବଲପୁରର ଏହି ଲୋକନୃତ୍ୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ ଆଦି ଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ କଳା ପରିବେଷଣ କରି ସାରିଛି l
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସମ୍ବଲପୁରୀ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରସାର; ଆଗେଇ ଆସିଲା 'ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଏକତା ମଞ୍ଚ', ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ମାଗଣା ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର