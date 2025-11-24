ETV Bharat / state

ମିଡ ସାଇଜ ଜୁ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ଆସିବେ ମହାବଳ ବାଘ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନା ଏକ "ମିଡ-ସାଇଜ-ଜୁ" ହେବାକୁ ଯାଉଛି l

SAMBALPUR ZOO
ମିଡ ସାଇଜ ଜୁ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 24, 2025 at 5:53 PM IST

1 Min Read
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନାର ହେବ ନବକଳେବର l ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନା ଏକ "ମିଡ-ସାଇଜ-ଜୁ" ହେବାକୁ ଯାଉଛି l କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତାର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ 9 ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଯାଇ "ଗ୍ଲାସ ଭ୍ୟୁ ଟାଇଗର ଏନକ୍ଲୋଜର" ଏବଂ "ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମଗର ଓ ଘଡ଼ିଆଲ ଏନକ୍ଲୋଜର" ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l

ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନାକୁ ଆସିବ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର:

ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତାର ସ୍ଥାପନ
ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତାର ସ୍ଥାପନ (ETV BHARAT ODISHA)

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ," ସମ୍ବଲପୁର - ଜୁ ଏକ ସ୍ମଲ ଜୁ ଥିଲା, ଆଗକୁ ଏହାକୁ ମିଡ ସାଇଜ ଜୁ କରାଯିବ l ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ 35 ହେକ୍ଟର ଜାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିଡିଆଖାନାରେ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏଠାକୁ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗରର 2 ଯୋଡ଼ା ବାଘ ଆସିବେ l ଗ୍ଲାସ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଏହି ବାଘଙ୍କୁ ରଖାଯିବ l ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଗର ଓ ଘଡ଼ିଆଲ କୁମ୍ଭୀର ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।"


ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ:

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ (ETV BHARAT ODISHA)


ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସାଂସଦ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ," ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମବାୟ ଓ ସହଭାଗିତା ବିକଶିତ ଭାରତର ମାଧ୍ୟମ ହେବ l ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 2 ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସମବାୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରାଯାଇ ନୂଆ ପଢ଼ିର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଓ ସମବାୟ ର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି । "

ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନାକୁ ଆସିବ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର
ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନାକୁ ଆସିବ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୃୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ l

ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତାର ସ୍ଥାପନା
ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତାର ସ୍ଥାପନା (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଓଡିଶା ଓ ବିହାରରେ ବିଜୟ ହେଲା, ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବାକି ରହିଲା-ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

