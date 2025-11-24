ମିଡ ସାଇଜ ଜୁ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ଆସିବେ ମହାବଳ ବାଘ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ମିଡ ସାଇଜ ଜୁ ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନା, ଆସିବେ ମହାବଳ ବାଘ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନା ଏକ "ମିଡ-ସାଇଜ-ଜୁ" ହେବାକୁ ଯାଉଛି l
Published : November 24, 2025 at 5:53 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନାର ହେବ ନବକଳେବର l ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନା ଏକ "ମିଡ-ସାଇଜ-ଜୁ" ହେବାକୁ ଯାଉଛି l କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତାର ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ବଲପୁର ଆସି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ l ଆଜି ସକାଳ ସାଢେ 9 ଟା ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଯାଇ "ଗ୍ଲାସ ଭ୍ୟୁ ଟାଇଗର ଏନକ୍ଲୋଜର" ଏବଂ "ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମଗର ଓ ଘଡ଼ିଆଲ ଏନକ୍ଲୋଜର" ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି l ଏହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ l
ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନାକୁ ଆସିବ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର:
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ," ସମ୍ବଲପୁର - ଜୁ ଏକ ସ୍ମଲ ଜୁ ଥିଲା, ଆଗକୁ ଏହାକୁ ମିଡ ସାଇଜ ଜୁ କରାଯିବ l ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଭାରତ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି l ଏଥିପାଇଁ 35 ହେକ୍ଟର ଜାଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିଡିଆଖାନାରେ କଲରା ପତରିଆ ବାଘ ଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏଠାକୁ ରୟାଲ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗରର 2 ଯୋଡ଼ା ବାଘ ଆସିବେ l ଗ୍ଲାସ ଏନକ୍ଲୋଜରରେ ଏହି ବାଘଙ୍କୁ ରଖାଯିବ l ଏହା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଗର ଓ ଘଡ଼ିଆଲ କୁମ୍ଭୀର ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁଆଡ଼ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।"
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ:
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ତପସ୍ୱିନୀ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ସମବାୟ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସାଂସଦ l ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଥିଲେ," ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି l ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମବାୟ ଓ ସହଭାଗିତା ବିକଶିତ ଭାରତର ମାଧ୍ୟମ ହେବ l ଏଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 2 ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସମବାୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର କରାଯାଇ ନୂଆ ପଢ଼ିର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ଓ ସମବାୟ ର ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି । "
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଏସଏସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଖେଳ ମହୋତ୍ସବ ଉଦଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୃୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର