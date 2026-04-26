ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଚିଡିଆଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା; ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ କୁଲର, ଆଇସ କ୍ୟୁବ୍, ସ୍ପେଶାଲ୍ ସମର ଡାଏଟ୍

ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନାରେ । ଖାଦ୍ୟ, ପାଣିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାଇ ପାଇଁ ଟିକିନିଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହା ଜୁସ୍ମନ ରଣା

SAMBALPUR ZOO
ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଚିଡିଆଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)
Published : April 26, 2026 at 8:43 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେଉଛି l ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 42 ଉପରେ l ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ହୀରାକୁଦ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 43 ଛୁଇଁଛି l ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି l ଦିନବେଳା ପ୍ରବଳ ଗରମ ସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ l ଲୋକେ ଘରେ ଏସି ଓ କୁଲର ଲଗେଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ରହୁଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଉଥିବା ବୋଲି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ । କାରଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହିଛି ଏକ ଚିଡ଼ିଆ ଖାନା l ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି l

ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଚିଡିଆଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ-

ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ଖୁଆଡ଼ର ଛାତ ଓ କାନ୍ଥରେ ନଡା ଓ ବାଉଁଶ ତାଟି ଦିଆ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 11 ଟାରେ ଓ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ 2 ଥର ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଖୁଆଡ଼ ଗୁଡିକର ତାପମାମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରୁ ଟିକେ ନିସ୍ତାର ପାଉଛନ୍ତି l

SAMBALPUR ZOO
ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଚିଡିଆଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)
SAMBALPUR ZOO
ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଚିଡିଆଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

କୁଲର ସହ ଆଇସ କ୍ୟୁବର ବ୍ୟବସ୍ଥା-
ଖରାଦିନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ସହ ବାଘ ଓ ଭାଲୁ ପାଇଁ କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l ଏହା ସହ ବାଘ ଭାଲୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇସ କ୍ୟୁବର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଲେ ବାଘ ଓ ଭାଲୁ ଆଇସ କ୍ୟୁବ୍ ବା ବରଫଖଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ନକ୍ଚରନାଲ ହାଉସରେ ରହୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l

SAMBALPUR ZOO
ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଚିଡିଆଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)
SAMBALPUR ZOO
ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଚିଡିଆଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)



ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା-
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡ଼ିଏଫଓ ଅଂଶୁପ୍ରଜ୍ଞା ଦାସ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡିଆଖାନାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ । ଯେମିତି କି ଏଠାରେ ଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ l ଏଠାରେ ଥିବା 17ଟି ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ନଡା ଓ ବାଉଁଶରେ ଆଛାଦିତ କରିଛୁ l ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଉଛି l ଏହାସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏନକ୍ଲୋଜର ବା ଖୁଆଡରେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ୱାଟର ପୁଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି l ଏହା ସହ ଖରାଦିନ ଅବସରରେ ସବୁ ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଇଲେକଟ୍ରୋଲାଇଟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି l ସବୁ ଜନ୍ତୁ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଭାଲୁ ଓ (କଲରାପତରିଆ) ବାଘର ଖୁଆଡ଼ରେ ଆଇସ କ୍ୟୁବ ସହ କୁଲର ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି l ଦିନ 11 ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ଏହି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରହୁଛନ୍ତି । "

SAMBALPUR ZOO
ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଚିଡିଆଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)

17 ଖୁଆଡ଼ରେ 350 ଜୀବଜନ୍ତୁ-
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହରିଣ ଆଦି ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଧିକ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି l ଏଠାରେ 17ଟି ଖୁଆଡ଼ ରେ 350ଟି ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି l 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠାକୁ 8ଟି କୃଷ୍ଣ ସାର ମୃଗ ଓ 6ଟି ହଗ ଡିୟର ଅଣା ଯାଇଥିଲା l ଏହା ସହ ଗତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ରାତ୍ରୀଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନକ୍ଚରନାଲ ହାଉସ, ବାଘ ଖୁଆଡ଼ରେ ଗ୍ଲାସ ଏନକ୍ଲୋଜର ତିଆରି କରାଯାଇଛି l ଏହା ସହ ଏଠାରେ 100 ପ୍ରଜାତିର Orchid ଥିବା Orchidarium ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଯାଇଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଭିତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା କୋଠା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଏଠାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ ଓ ଗ୍ରୀନ ବେଲ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଛି l ଆଗକୁ ଏଠାରେ ଘଡ଼ିଆଲ କୁମ୍ଭୀର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି l


ଖରାଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ-

SAMBALPUR ZOO
ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଚିଡିଆଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)
ଏଠାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବା ଆନିମଲ କିପର ରାଜ କିଶୋର ବେହେରା କୁହନ୍ତି, "ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ l ଖରାରୁ ବଂଚେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏନକ୍ଲୋଜର ଉପରେ ନଡା ଓ ବାଉଁଶ ତାଟି ଦିଆ ଯାଇଛି l ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗୁଡିକରେ ଖରା ନ ପଡିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ତାଟି ଅଚ୍ଛାଦିତ କରାଯାଇଛି l ଟାଙ୍କିର ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲେ ପାଣିକୁ ବଦଳା ଯାଇ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦିଆ ଯାଉଛି l ଏହା ସହ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଆଖୁ, ତରଭୁଜ, କଦଳୀ, ଅଙ୍ଗୁର ଆଦି ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ଯାଉଛି ତଥା ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ORS ଖାଦ୍ୟରେ ଦିଆ ଯାଉଛି l ଏହିଭଳି ଭାବେ ଖରା ଦିନ ପାଇଁ ଉଚିତ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ l" ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ସ୍ୱଛତା ଭଲ ଥିବା ମତ ରଖିଛନ୍ତି l
SAMBALPUR ZOO
ପ୍ରବଳ ତାତିରେ ଚିଡିଆଖାନାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା (ETV Bharat Odisha)



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

