ETV Bharat / state

ଘରଚଟିଆଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରିରେ ପୁଣି ଗୁଞ୍ଜରିଲା ବୁଢ଼ାରଜା, ନୀଡ଼ ଯୋଗାଇ ନୂଆ ଆଶା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ସୁବ୍ରତ

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ସୁବ୍ରତ ନାଥଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଛାତ୍ର। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସମନ ରଣା

HOUSE SPARROW CONSERVATION
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ସୁବ୍ରତ ନାଥଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଛାତ୍ର। (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: କେବେ ଘର ଅଗଣାରେ, କେବେ ଛାତ ଉପରେ, ଆଉ କେବେ ଗଛ ଡାଳରେ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଘରଚଟିଆଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ। ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ଏହି ଛୋଟ ପକ୍ଷୀର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଅତି ନିବିଡ଼। କିନ୍ତୁ ସହରୀକରଣର ଦ୍ରୁତ ଗତି, ବଢ଼ୁଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ, ପକ୍କା ଛାତ ଏବଂ କୀଟନାଶକର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯାଉଛି ଘରଚଟିଆ।

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ସୁବ୍ରତ ନାଥଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଛାତ୍ର। (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶରେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର କିରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁବକ ସୁବ୍ରତ ନାଥ। ପେଶାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁବ୍ରତ ନିଶାରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ଓ ପକ୍ଷୀପ୍ରେମୀ। ଗତ ୩ରୁ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ଘରଚଟିଆ ସଂରକ୍ଷଣ ନେଇ କାମ କରିଆସୁଥିବା ସୁବ୍ରତ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ହୃଦୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ବୁଢ଼ାରଜା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ ନିଆରା ଅଭିଯାନ।

HOUSE SPARROW CONSERVATION
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ସୁବ୍ରତ ନାଥଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଛାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
  • ନିଜ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯାନ

ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ ଓ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରି ସୁବ୍ରତ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷିତ ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ନୀଡ଼, କାଠ ବାକ୍ସ ଓ ଧାନ କେଣ୍ଡା ଟାଙ୍ଗି ଘରଚଟିଆଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ନିଜ ବାଲକୋନି ଓ ଘର ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଶହ ଶହ ସୁରକ୍ଷିତ ମାଟି ନୀଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ନୀଡ଼ ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ ଓ ଶାବକଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ପାଣି ଓ ଶସ୍ୟଦାନାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି।

ସୁବ୍ରତ ନିଜେ ନୀଡ଼ ତିଆରି କରି ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ; ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯିବ, ନୀଡ଼ କେଉଁଠି ଓ କିପରି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ସହ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗ ନେଇଆସୁଛନ୍ତି।

HOUSE SPARROW CONSERVATION
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ସୁବ୍ରତ ନାଥଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଛାତ୍ର। (ETV Bharat Odisha)
  • ବୁଢ଼ାରଜା ପାହାଡ଼ ଏବେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଠିକଣା

ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ସବୁଜିମାର ପ୍ରତୀକ ବୁଢ଼ାରଜା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ। ସହର ଭିତରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସମ୍ବଲପୁରର ‘ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହାଉସ୍’ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସବୁଜ ପରିସର ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଠିକଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ କିଛି ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ ବୁଢ଼ାରଜା ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଡ଼ ବାନ୍ଧି ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଏକ ବସା ଯୋଗାଇଦେବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା।

ସୁବ୍ରତ କହିଛନ୍ତି, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୀଡ଼ ଲଗାଇବା ପରେ ପୁଣିଥରେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତ ୩ରୁ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ନୀଡ଼ ବସାଇବା ପରେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠାରେ ମାତ୍ର ୨ରୁ ୩ଟି ଚଢ଼େଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ସୁବ୍ରତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଭବରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ବୁଢ଼ାରଜା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।

HOUSE SPARROW CONSERVATION
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ସୁବ୍ରତ ନାଥଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଛାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
  • ୨୫ରୁ ଅଧିକ ନୀଡ଼, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଯୋଜନା

ସୁବ୍ରତଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସରେ ଏବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଉତ୍ସାହୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯୁବକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତରାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସତନାମୀ ଅନ୍ୟତମ। ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବସା ଯୋଗାଇଦେବା ହିଁ ଏହି ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚଢ଼େଇ ବସା ଲଗାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୀଡ଼ ଲଗାଇବା ସହ ଘରଚଟିଆ ଭଳି ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘର ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି।

HOUSE SPARROW CONSERVATION
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ସୁବ୍ରତ ନାଥଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଛାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
  • ‘ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ’

ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ର ତନ୍ମୟ କୁମାର ବାରିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମୟ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ସମାଜର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଏକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଖରାଦିନେ ପିଇବା ପାଣି ଅଭାବରୁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ବର୍ଷାଦିନେ ଅନେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବସା ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ତନ୍ମୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବୁଢ଼ାରଜା ପାହାଡ଼ ଅନେକ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ। ତେଣୁ ଏଠାକାର ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।

HOUSE SPARROW CONSERVATION
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ସୁବ୍ରତ ନାଥଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଛାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
  • ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ

ଘରଚଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାସଦ ମହାପାତ୍ର ଏହି ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ଏବଂ ଘରଚଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।

ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ସହ ଘରଚଟିଆ ପରି ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ପକ୍ଷୀଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।

HOUSE SPARROW CONSERVATION
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କଂକ୍ରିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯାଉଥିବା ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ। ପ୍ରକୃତିପ୍ରେମୀ ସୁବ୍ରତ ନାଥଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଛାତ୍ର (ETV Bharat Odisha)
  • ଏକ ନୀଡ଼, ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏକ ନୂଆ ଆଶା

ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ ନୀଡ଼ ହୁଏତ ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସାଧାରଣ। କିନ୍ତୁ ସେହି ନୀଡ଼ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ପରିବାର ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଜୀବନର ନୂଆ ଠିକଣା। ସୁବ୍ରତ ନାଥ ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଯୁବକମାନେ ବୁଢ଼ାରଜା ପାହାଡ଼ରେ ଲଗାଉଥିବା ନୀଡ଼ କେବଳ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷ ଓ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁଣି ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ।

ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଘର ଅଗଣା କିମ୍ବା ବାଲକୋନିରେ ଟିକିଏ ପାଣି, ମୁଠାଏ ଦାନା ଓ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ନୀଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବା, ତେବେ ହୁଏତ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘରଚଟିଆଙ୍କ ସେହି ପରିଚିତ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବେ। ବୁଢ଼ାରଜାରେ ଲାଗୁଥିବା ଏହି ନୀଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଛୋଟ... କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲୁଚିଛି ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ; ପୁଣି ଫେରିଆସୁ ଘରଚଟିଆ, ପୁଣି ମୁଖର ହେଉ ଆମ ଅଗଣା, ଆଉ ପ୍ରକୃତି ସହ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ହେଉ ଆହୁରି ଗଭୀର।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୁଟିଲା କାଶ୍ମୀରୀ ଲିଲି; ବିନା ମାଟିରେ ଚାଷ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସୁବ୍ରତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

ଘରଚଟିଆ ସୁରକ୍ଷା
SAMBALPUR
ODISHA
HOUSE SPARROW
HOUSE SPARROW CONSERVATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.