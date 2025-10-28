ETV Bharat / state

ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁବପିଢ଼ୀ, ଅର୍ଥହାନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖାଦେଉଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଏହି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଓ ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲରମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଣି ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି l

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 28, 2025 at 4:51 PM IST

2 Min Read
ସମ୍ବଲପୁର: ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁବପିଢ଼ୀ l ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଓ ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପ୍ ପରି ଧନ୍ଦା କରୁଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁବପିଢ଼ୀ l ଆଉ ଏହି ନିଶା ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ଉପରେ ଅଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 7 କୋଟି 71 ଲକ୍ଷ 23 ହଜାର 553 ଟଙ୍କାର ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି l ଆଉ ଏହି ନିଶା ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହାନୀ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l

ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସ କରବାର ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ଧରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲାଗି ପାରୁନାହିଁ l ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଏହି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଓ ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲରମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଣି ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି l

ସମ୍ବଲପୁର ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅସିତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ନେଇ 1828ଟି ମାମଲା ୠଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 1405 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି l ଏହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରେ 51,253 ଲିଟର ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ, 8,18,678 କେଜି ମହୁଲ ପୋଚ, 1405 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ, ଅପମିଶ୍ରିତ ବିଦେଶୀ ମଦ 236.81 ଲିଟର, ବିୟର 1322 ଲିଟର, ଗଞ୍ଜେଇ 492 କେଜି, ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପ୍ 2323 ବୋଟଲ, ମହୁଲ 282.39 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ତାଡି 175 ଲିଟର, ହାଣ୍ଡିଆ 465 ଲିଟର ଜବତ ହୋଇଛି l ଏହାସହ 6000ଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି l ଏହାସହ ଏହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରେ 79ଟି 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, 3ଟି ତିନି ଚକିଆ ଗାଡି, 21ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି l

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମାରାତ୍ମକ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର 46.8 ଗ୍ରାମ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ l କେବଳ ଏହି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ l ଏହି ମାରାତ୍ମକ ନିଶା ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ନିଶା କାରବାରର ଚେର ବିଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଲାଗିକି ଥିବା କେତେକ ଦେଶରୁ ଏହି ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଆସୁଥିବା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରୁଥିବା ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଅସିତ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି l ତେବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ଏହି ଡ୍ରଗ୍ସ ପେଡଲାରମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ l
ସମ୍ବଲପୁରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ତଥା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଓ ବ୍ୟାନ୍ ଥିବା କଫ୍ ସିରପ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ l ଏହି ନିଶାକୁ ସେବନ କଲେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ l ଏହାକୁ ସେବନ କଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ l ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ l ଏହି ନିଶାକୁ ସେବନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଦିନେ ଏହାକୁ ସେବନ ନକଲେ ତାର ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ l ପରେ ଏହି ନିଶା ଯୋଗୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍କି ପରି ରୋଗ ହୋଇଥାଏ l ଏହାସହ ଏହି ନିଶାକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାଡିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ହିଂସକ ହୋଇଯାଇଥାଏ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ନିଶା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥାଏ l"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

