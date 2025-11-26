ବିଜନେସ ପାଇଁ ଅଧାରୁ IIM ପାଠ ଛାଡିଲେ ପ୍ରତୀକ, 30 ଲକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି 10 ହଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ ବ୍ୟବସାୟ
ସମ୍ବଲପୁରର ସଫଳ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରତୀକ ଅଗ୍ରଓ୍ୱାଲ । ଲକ୍ଷ୍ନୌ IIMରେ ପାଠ ପଢା ଅଧାରୁ ଛାଡି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ । 200 କମ୍ପାନୀକୁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେବା ।
Published : November 26, 2025 at 7:08 PM IST
ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରାଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଛାଡିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ IIMରେ ପାଠ ପଢା । ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡାଇ ସାଜିଲେ ସିଇଓ । ସମ୍ବଲପୁରର 27 ବର୍ଷୀୟ ସଫଳ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରତୀକ ଅଗ୍ରଓ୍ୱାଲ । ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିବା ପ୍ରତୀକଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ୟବସାୟ । ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ 10 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁଲାଣି ।
ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରତୀକ ଅଗ୍ରଓ୍ୱାଲ:
ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ଚାକିରିଦାତା ସାଜିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରତୀକ ଅଗ୍ରଓ୍ୱାଲ l ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ସେତେଟା ସହଜ ନଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଇଆଇଏମ ପରି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପାଠ ଛାଡିବାକୁ ପଡିଥିଲା l ଏକ ମାରୱାଡି ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତୀକ 2016 ମସିହାରେ ବରଗଡ଼ର ଏକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପାସ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଚିପିଲିମା OUATରେ BSC କରି 2020ରେ ପାସ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ l ଏହାପରେ ସେ 2020ରେ ହି CAT ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଇଆଇଏମରେ MBA ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ l ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଆଶାରେ ସେ ସେଠାରେ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ।
ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଅଧାରୁ ଛାଡିଲେ ପାଠ ପଢା:
ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ପିତା ମାତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର 10 ହଜାର ଟଙ୍କା ନିବେଶରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ । ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଶ ଓ ଦେଶ ବାହାରର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ 200 କମ୍ପାନୀକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ସାରିଛି l
'ମୋ ରକ୍ତରେ ବ୍ୟବସାୟ':
ଏହି ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ନେଇ ପ୍ରତୀକ କୁହନ୍ତି, "ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଇଆଇଏମରେ ଯୋଗଦାନ ପରେ ମନରେ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ଅଛି l ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ ବରଂ ଚାକିରିଦାତା ହେବି l ପାଠ ଛାଡି ଏହି ସଂସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କଲି ମାତ୍ର 10 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ l ଆମେ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ନୂତନ କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଙ୍ଗ, ଆଇଟି ସର୍ଭିସ ଓ ପ୍ରମୋସନ ଆଦି ସେବା ଯୋଗାଉଅଛୁ l "
10 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପ 200 କମ୍ପାନୀ ଯୋଗାଉଛି ସେବା:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ‘ଗତ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 200 ସଂସ୍ଥା ସହ କାମ କରି ସାରିଛୁ l ଏହି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଏସଏ 2 ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ଓ ତାଞ୍ଜାନିଆ ଓ ଘାନାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ FMCG ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି l ଏହାସହ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୋଲକାତା, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ନାଗପୁର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ l ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସଂସ୍ଥାରେ 12 ଜଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବେଳେ 45 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପରୋକ୍ଷରେ ରୋଜଗାର ପାଉଛନ୍ତି l’
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତୀକଙ୍କ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଟେକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଛାତ୍ର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଏଠାରେ ଜଣେ ୱେବ ସାଇଟ ଡିଜାଇନର ଭାବେ କାମ କରୁଛି l ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 75ଟି ୱେବ ସାଇଟ ତିଆରି କରି ସାରିଛି ।"
'କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାପ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ ସିଇଓ'
ଅନ୍ୟଜଣେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରାଇଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୁବତୀ ମୋନାଲିସା ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଏଠାରେ କାମ କରିବାର ମାହୋଲ ବହୁତ ଭଲ ଓ ଆମ ସିଇଓ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ କାମର ଚାପ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ l ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି l"
