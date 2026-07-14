ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଚାଲିଗଲା ମା'ର ଜୀବନ, ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଗୁରୁତର
ଗୁରୁତର ଆହତ ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଯୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 14, 2026 at 8:49 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ 18 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଏକ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡରେ ପଡିଆବାହାଲର ବାଏରବନ୍ଧ ଠାରେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ।
ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୁରୁତର:
ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଭୋଇ (34) । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ 6 ଟା 40 ମିନିଟ ସମୟରେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଭୋଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ମାଆ କୋଳରେ ଶିଶୁଟି ସ୍ଥନ୍ୟପାନ କରୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାରାମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି l ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ନିଜ ମା'କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇପଡିଛି l
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା:
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ପଡ଼ିଆବାହାଲ-ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଓ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା । ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସଦର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।
ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଆହତ:
ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆନ୍ନା ମିଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳେ ମା ଓ ଝିଅ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ସେଡ୍ରେ ବସିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ ଦେବଗଡ଼ ପଟୁ ଆସି ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ଘର ଉପରେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ମା' ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଭୋଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଆହତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଭୀମସାରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠା ଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ପଟେ ଟ୍ରକକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ।" ତେବେ ଗାଡିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ବୀମା ରାଶି ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ l ଟ୍ରକଟି ଦେବଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଜୀବନ ନେଲା ଦାମୀ କାର, ମର୍ସିଡିଜ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଆରୋହୀ ମୃତ
ଦେଓଗାଁ-ଟାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍; କାର ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ, ୪ଜଣ ଗୁରୁତର
ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ଟ୍ରକ: ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ମୃତ, ମାଆ-ପୁଅ ଗୁରୁତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର