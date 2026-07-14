ETV Bharat / state

ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଚାଲିଗଲା ମା'ର ଜୀବନ, ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଗୁରୁତର

ଗୁରୁତର ଆହତ ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହା ଯୁସ୍ମନ ରଣା

Sambalpur women dies as Truck overturns loosing its balance on roadside home
ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଟ୍ରକ୍, ଚାଲିଗଲା ମା'ର ଜୀବନ, ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟା ଗୁରୁତର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 14, 2026 at 8:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ 18 ଚକିଆ ଟ୍ରକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡରେ ଥିବା ଏକ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡରେ ପଡିଆବାହାଲର ବାଏରବନ୍ଧ ଠାରେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ।

Truck loses control and crashes into a house.
ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା ଟ୍ରକ୍ (ETV Bharat Odisha)

ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ଗୁରୁତର:
ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଭୋଇ (34) । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳ 6 ଟା 40 ମିନିଟ ସମୟରେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଭୋଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ସମୟରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି । ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ମାଆ କୋଳରେ ଶିଶୁଟି ସ୍ଥନ୍ୟପାନ କରୁଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାରାମ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ଅଢେଇ ବର୍ଷର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୂଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି l ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ନିଜ ମା'କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇପଡିଛି l

Accident-hit truck
ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା:
ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ପଡ଼ିଆବାହାଲ-ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା । ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା ଓ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା । ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସଦର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ।

Tension in the local area
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା (ETV Bharat Odisha)

ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଆହତ:
ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆନ୍ନା ମିଞ୍ଚ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ସକାଳେ ମା ଓ ଝିଅ ଘର ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ସେଡ୍‌ରେ ବସିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ ଦେବଗଡ଼ ପଟୁ ଆସି ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ଘର ଉପରେ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ମା' ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଭୋଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା । ଆହତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଭୀମସାରକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠା ଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ପଟେ ଟ୍ରକକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି ।" ତେବେ ଗାଡିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଥିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ବୀମା ରାଶି ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ l ଟ୍ରକଟି ଦେବଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଜୀବନ ନେଲା ଦାମୀ କାର, ମର୍ସିଡିଜ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଆରୋହୀ ମୃତ

ଦେଓଗାଁ-ଟାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ କାରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍; କାର ଡ୍ରାଇଭର ମୃତ, ୪ଜଣ ଗୁରୁତର

ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଲା ଟ୍ରକ: ବାପା ଓ ଦୁଇ ପୁଅ ମୃତ, ମାଆ-ପୁଅ ଗୁରୁତର




ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR ACCIDENT CASE
SAMBALPUR TRUCK OVERTURN ACCIDENT
SAMBALPUR WOMEN DEATH
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଗଲା ଟ୍ରକ
SAMBALPUR HOUSE HIT BY TRUCK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.